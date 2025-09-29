Secretário de Trump cita Brasil como um dos países que precisam ter comércio 'consertado'

Foto: Reprodução/Instagram ￼HOWARD Lutnick, secretário do Comércio dos Estados Unidos

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, citou o Brasil como um dos países que precisam ser "consertados" para garantir uma dinâmica comercial mais favorável aos norte-americanos.

Durante entrevista à emissora NewsNation publicada neste sábado, 27, Lutnick também mencionou Suíça, Índia e Taiwan entre os governos dos quais Washington ainda espera concessões.

"Esses são países que precisam reagir corretamente aos EUA, abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudicam os EUA", afirmou.

O comentário aconteceu dias após uma rápida interação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da ONU.

O republicano disse ter tido "excelente química" com o petista e informou que os dois concordaram em se encontrar nesta semana. A diplomacia brasileira ainda negocia o formato da reunião.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender as tarifas que os EUA têm imposto aos países parceiros. O republicano afirmou que sem tarifas contra a China, por exemplo, os EUA não poderiam liderar em inteligência artificial (IA), nem proteger investimentos ou impulsionar a chegada de novas companhias.

"Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo", mencionou a repórteres.

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA, saindo de países como China, México e Canadá.

Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da segunda maior economia do mundo.

