Ensaios da Anitta acontece em janeiro em Fortaleza; saiba mais

Foto: Iude Richele/ Divulgação Ensaios da Anitta chegam a Fortaleza em 11 de janeiro de 2026

Anitta confirmou as datas da nova temporada dos tradicionais “Ensaios da Anitta”, sua festa de pré-Carnaval que já se tornou um dos maiores eventos do verão brasileiro. A cantora desembarca em Fortaleza no dia 11 de janeiro de 2026, levando ao público cearense a energia de sua nova turnê.

Neste ano, o tema escolhido pela artista é o “Cosmos”, que promete explorar a astrologia, os signos e o universo místico em figurinos e cenografias inspirados em elementos do zodíaco. A proposta dá continuidade à tradição dos Ensaios de cada edição ganhar uma identidade própria.



A agenda conta com oito apresentações em diferentes capitais: Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Os shows começam em janeiro e seguem até fevereiro, antecipando a folia de 2026.

Sucesso de público, os Ensaios da Anitta mobilizam multidões a cada ano. Em 2025, o projeto ultrapassou 250 mil ingressos vendidos, com o tema “Maratona da Jogação”, que trouxe para o palco referências ao universo esportivo.



Além das performances da própria Anitta, os Ensaios são conhecidos por receber participações especiais de artistas de diferentes estilos musicais — do pop ao axé, passando pelo funk, trap, rap, piseiro, sertanejo e brega.

A pré-venda dos ingressos abre no sábado,4. Já as vendas gerais terão início na segunda-feira,6, com expectativa de alta procura em todas as cidades. O local que irá ocorrer o show em Fortaleza ainda não foi divulgado.

