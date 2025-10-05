Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Foto: O POVO CAPA

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, com 493 votos a favor e nenhum voto contrário, o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil a partir de 2026 (PL 1087/25). A proposta, enviada em março deste ano pelo governo, estabelece que a isenção será compensada taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano. Os detalhes da proposta que agora segue para o Senado foram destaque de manchete da edição de quinta-feira, 2, do O POVO.