Bandeiras de São Francisco das Chagas são arriadas após fim dos festejos em Canindé

Mesmo após o encerramento oficial da festa na noite deste sábado, 4, milhares de fiéis ainda festejam São Francisco nas ruas de Canindé, cidade a 118 quilômetros de Fortaleza, famosa na comunidade católica pela devoção ao santo.

Neste domingo, 5, grupos de romeiros e devotos do próprio município cearense se reuniram para prestigiar o arriamento das bandeiras de São Francisco e receber a bênção dos chapéus, momentos finais dos festejos na cidade.

Fiéis se amontoaram para tentar tocar nas bandeiras durante o arriamento Crédito: Samuel Teixeira/Divulgação

O momento encerra extraoficialmente a festa, onde os fiéis tentam tocar as bandeiras do santo, já que segundo a tradição local, elas acumulam as boas energias dos 11 dias de celebrações. Já na bênção dos chapéus, os romeiros pedem proteção para os meses que vêm pela frente, até que eles retornem aos festejos no ano seguinte.

Quem seguiu na cidade após a bênção final dada na Praça da Basílica, ainda pôde participar das missas 6h, 7h30min, 9h e agora à noite, às 18h na Quadra da Gruta. As bandeiras foram arriadas ao meio-dia, com grande participação popular. Confira:



Festa terá nova data no ano que vem devido às eleições

Com a previsão de que o dia da votação para presidente, senadores, deputados estaduais e governadores ocorra no dia 4 de outubro do ano que vem, a festa de São Francisco das Chagas irá ocorrer em nova data. Em 2026, as celebrações acontecerão entre os dias 7 e 17 do mês franciscano, a fim de possibilitar a plena participação do público.



O anúncio foi feito pelo reitor do Santuário de São Francisco em Canindé, Frei Gilmar Nascimento, durante a bênção final na Basílica. Segundo ele, a medida tem como objetivo permitir que os romeiros de diversos locais do país venham participar da festa, sem descumprir com o dever cívico.

“Não tem condições de realizar nossa festa neste dia [4 de outubro]. A festa do próximo ano será de 7 a 17 de outubro. Vocês já vão se organizando as romarias, até porque muita gente vem de outros estados e nós temos que proporcionar um acolhimento e um período propício para todos”, explicou.

