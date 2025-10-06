Farol do Mucuripe: símbolo do Ceará é reinaugurado neste domingo, 5

Foto: FÁBIO LIMA ￼ELMANO e Evandro (centro) posaram para foto diante do farol

Após anos de abandono e décadas de reivindicação comunitária, o icônico Farol do Mucuripe, um dos símbolos mais importantes do Ceará e presente até mesmo na bandeira do estado, foi oficialmente reinaugurado neste domingo, dia 5 de outubro.

A cerimônia de entrega do equipamento, que passou por um ano em obras de reforma e restauro, ocorreu às 17h, marcando uma nova fase para este cartão-postal à beira-mar.

O Farol agora passa a ser um espaço de cultura e lazer, com a adição de uma brinquedopraça e uma academia ao ar livre.

O evento de reinauguração contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), que na véspera havia compartilhado um vídeo nas redes sociais mostrando o resultado da obra, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Também acompanharam a entrega o secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, a vice-governadora Jade Romero (MDB), e a secretária de Cultura do Ceará, Luiza Cela, e outras autoridades da base governista.

O projeto de requalificação recebeu um investimento de R$ 2,6 milhões do Governo do Estado.

A obra incluiu a restauração da escada helicoidal em ferro fundido, a recomposição do lampadário, a ampliação da varanda, além de urbanização com paisagismo e iluminação cênica.

O governador ressaltou a importância do restauro para recuperar a memória do Estado.

"Não é à toa que este equipamento está na nossa bandeira, ele faz parte da nossa história. E diferente do que querem algumas elites, nós fizemos a requalificação e deixamos o povo que é dono dessa terra, nela continuar morando", disse.

A história do "Farol Velho"

Conhecido como "Farol Velho", o equipamento é uma das edificações mais antigas de Fortaleza. Sua construção foi autorizada por D. Pedro II em 1826 e finalmente inaugurada em 21 de fevereiro de 1846, após ter sido iniciada seis anos antes.

Idealizado pelo engenheiro militar Conrado Jacob de Niemeyer, o projeto original, tombado pelo Governo do Estado desde 1983, é um dos poucos exemplares do estilo barroco na Capital.

O Farol serviu como um guia crucial para as embarcações, especialmente em um período em que o tráfego marítimo impulsionava a exportação de algodão, exigindo orientação segura na aproximação do precário porto.

Contudo, após mais de um século de serviço, a estrutura de nove metros enfrentou a crise da visibilidade. O crescimento urbano acelerado e desordenado de Fortaleza, com a construção de edifícios altos na orla a partir dos anos 1950, comprometeu a função náutica do farol.

Ele foi desativado entre 1957 e 1958, e substituído por um farol mais novo e mais alto. Após perder sua função técnica, o prédio foi doado à Prefeitura de Fortaleza em 1971 e funcionou como Museu do Jangadeiro até 2007.

Desde então, os usos do Farol foram alvo de tensões entre a comunidade e o poder público. Jander Glinde, técnico em Enfermagem e membro da Associação Comissão Titan, diz que a conquista é ainda mais forte para a comunidade.



"O farol ficou lindo, mas o que marca, de fato, para nós é a permanência das famílias do entorno. Conseguimos negociar com o governo do Estado e com a Prefeitura e evitar a desapropriação de mais de 85 famílias aqui do entorno", relatou.

Sobre os impactos da reforma, ele não escondeu a felicidade de ver uma demanda tão antiga ser atendida.

"A gente já nota a geração de emprego e renda para a comunidade, porque apesar de uma parte ainda viver do mar e da pesca, também que é uma comunidade empreendedora, que tem o artesão, tem o ator, tem os moradores que trabalham nas empresas ao redor, e agora todos podem usar de novo esse espaço", disse.

Moradores do Mucuripe demandam gestão compartilhada

A revitalização do Farol atende a uma demanda antiga da comunidade, fruto de mais de 15 anos de luta por sua restauração e reconhecimento.

Entidades como a Associação Comissão Titã, Associação de Moradores do Titanzinho, o Acervo Mucuripe e a Frente de Luta por Moradia Digna foram essenciais nesse processo.

Diego di Paula, guia de Turismo e representante do Acervo Mucuripe, lembrou da contribuição das organizações sociais para que a obra acontecesse.

Na sequência, o governador Elmano também citou as organizações, além de agradecer, nominalmente, aos trabalhadores da construção civil envolvidos diretamente na reforma.

O governador também anunciou que estão sendo feitos estudos técnicos para remover a fiação aérea no entorno do farol, transformando em instalações subterrâneas.

Na sua fala, Evandro Leitão fez menção aos êxitos da parceria entre Estado e Prefeitura e prometeu ainda que em duas semanas irá dar a ordem para requalificar a pavimentação das ruas do Serviluz e do Titanzinho.

O prefeito também se comprometeu com a reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas.

A reabertura do Farol do Mucuripe é vista pela comunidade como a consolidação do "primeiro equipamento cultural do Grande Mucuripe".

Os moradores, no entanto, enfatizam que a luta não para. Aleandro Santos, que representa a Zona Especial de Interesse Social (Zeis) Cais do Porto, reforça que a principal demanda atual é a gestão compartilhada do Farol.

Katia Lima, moradora do Titanzinho, lembra que foi a comunidade quem ocupou o Farol durante anos.

"A gente fez saraus, oficinas de arte, grafite, limpeza do farol com retirada de lixo e entulho... Tudo isso como um grito de socorro. Agora queremos ficar aqui e continuar cuidando do que é nosso", afirmou.

Daiane Lima, moradora da Varjota, disse que fez questão de comparecer ao evento, que é um símbolo da comunidade do grande Mucuripe.

"Eu moro lá embaixo, já depois da Abolição, mas isso aqui tudo é Mucuripe. Se, para o turista, o Farol vai ser bom de ver, pra gente que mora aqui e agora tem um lugar iluminado, com parquinho para as crianças, é ainda melhor. A gente se sente bem, dá vontade de vir pra cá e dá muito orgulho dessa comunidade", destacou.

