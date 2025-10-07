FDR lança livro "Mariquinha Maricota" na Bienal de Pernambuco

Foi lançado, na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, o livro "Mariquinha Maricota", do autor cearense Luciano Lopes. O evento animou o estande do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha (FDR) na Bienal.
A obra, inspirada em uma peça teatral do autor, conhecido por dar vida à personagem Luana do Crato, foi apresentada em uma contação de história dramatizada pelo próprio Luciano, junto com Jebora II (Mariquinha) e Laís Frota (Produção), encantando o público com humor, música e elementos do folclore nordestino.
Com ilustrações de Cival Einstein e QR Codes que dão acesso às músicas-tema, o livro convida leitores de todas as idades a "sentir cada palavra", em sintonia com o tema da Bienal.