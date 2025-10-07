O POVO News expande atuação e chega à Paraíba e ao Rio Grande do Norte

Foto: AURÉLIO ALVES ￼ÍTALO Coriolano apresenta a edição matutina

O “O POVO News”, programa jornalístico da TV O POVO (canal 48.2), amplia sua atuação no Nordeste com estreia na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

A expansão reforça a estratégia do Grupo de Comunicação O POVO de levar conteúdo local, regional e nacional a novos públicos, consolidando presença em mais estados além do Ceará.



Leia Também | Bienal de Pernambuco: acompanhe os destaques da programação

“A meta é ser um ponto de interseção, a voz dos estados do Nordeste e do Norte para o restante do Brasil, carregando a credibilidade de quase 100 anos de jornalismo imparcial e corajoso do O POVO. Foi justamente essa credibilidade que abriu portas para as negociações com os parceiros”, afirma Chico Marinho, editor-chefe do Audiovisual do Grupo.



Em Fortaleza, o programa segue com duas edições diárias. Pela manhã, das 8 horas às 9 horas, Ítalo Coriolano apresenta uma edição com foco em notícias e análises locais.

À noite, das 18 horas às 19 horas, Marcos Tardin comanda a segunda edição, trazendo conteúdo diversificado sobre política, economia e cultura.



“É maravilhoso para o Grupo de Comunicação O POVO poder ter essa conexão direta com o público de outros estados do Nordeste, levando o jornalismo que fazemos, com participação inclusive de pessoas desses estados. Isso fortalece a imagem do O POVO e do jornalismo que praticamos aqui, tão premiado”, destaca Tardin.



Na Paraíba, a novidade chega por meio da Extremo Oriental TV (EOTV), canal 213 na parabólica digital, com transmissão diária das duas edições e participação semanal de um repórter local. O conteúdo também estará disponível no aplicativo SoulTV.

A EOTV lançou recentemente seu sinal via satélite Star One D2 da Embratel, em evento no Hotel Globo, em João Pessoa.



Já no Rio Grande do Norte, o programa será exibido pela UERN TV, canal 23.1 TCM, também diariamente, contando com a participação de um analista da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.



A expansão consolida a estratégia multiplataforma do GCOP, que, além da TV aberta, oferece conteúdo no YouTube e nas redes sociais.

Com isso, o O POVO reforça seu compromisso de ampliar o alcance e oferecer jornalismo de qualidade para diferentes regiões do País, especialmente à medida que se aproxima o período eleitoral.



Colaborou Estela Félix



Programa O POVO News:

