O POVO e 6 jornalistas são indicados ao prêmio +Admirados da Economia; veja como votar

SAMUEL Pimentel, Fabiana Melo, Irna Cavalcante, Beatriz Cavalcante, Ana Luiza Serrão e Armando de Oliveira Lima

Seis jornalistas da editoria de Economia do O POVO foram indicados ao prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. O veículo de comunicação O POVO também concorre na categoria impresso/digital.

São eles: a editora-chefe de Economia, Beatriz Cavalcante; a editora-adjunta, Irna Cavalcante; o repórter especial Armando de Oliveira Lima; além dos repórteres Samuel Eli Pimentel, Ana Luiza Serrão e Fabiana Melo.

Essa é a décima edição do prêmio. Ao todo, 112 profissionais e 87 publicações especializadas ou com atuação relevante na cobertura de assuntos relacionados a economia, negócios e finanças estão classificados para o 2º turno da eleição.

A segunda fase de votação começou nesta terça-feira, dia 7, e segue aberta até o dia 17 de outubro.

Quem quiser votar pode selecionar cinco profissionais e ordenar, do 1º ao 5º colocado. Cada posição rende uma pontuação, que vai de 100 pontos para o 1º colocado, 80 para o 2º, 65 para o 3º, 55 para o 4º e 50 para o 5º.

Para participar basta acessar o link da votação, preencher um breve cadastro e fazer a escolha de cada posição.



A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas.

O resultado final definirá, além dos TOP 50 +Admirados Jornalistas do Ano, os TOP 3 nas categorias: Agência de Notícias, Áudio, Canal de Vídeo, Jornal, Programa de TV, Revista e Site/Portal.

Também apontará os TOP 10 +Admirados Jornalistas e os vencedores das categorias temáticas, que serão anunciados na cerimônia de premiação, marcada para 24 de novembro, em São Paulo.



Neste ano, o Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças conta com patrocínio de APqC, BTG Pactual, CNseg, Deloitte, Febraban e Grupo Nexcom; apoio de Honda, Press Manager e Portal dos Jornalistas; além do apoio institucional do IBRI e apoio de divulgação da 2Live.

