Tentativa de chacina deixa um morto e três baleados em Ibicuitinga

Foto: Reprodução/ SSPDS Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) efetuaram a prisão em flagrante do suspeito do crime

Uma tentativa de chacina deixou um adolecentes de 17 anos morto e outras três pessoas lesionadas por arma de fogo, na noite de segunda-feira, 6, no bairro Alto São Francisco, no município de Ibicuitinga, no Interior do Ceará.

LEIA MAIS | Saiba mais sobre o TCP, facção que expandiu sua atuação no CE em setembro



A vítima foi a óbito após ser atingida pelos disparos de arma de fogo. As outras três pessoas baleadas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) informa que as equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) efetuaram a prisão em flagrante do suspeito do crime de homicídio.



Segundo a SSPDS, o homem de 22 anos foi localizado em um imóvel, na cidade de Morada Nova, no Interior do Estado.



No local, os agentes encontraram e apreenderam uma arma de fogo, cerca de 200 munições, 3 gramas de cocaína, 8,5 gramas de crack, além de aparelhos celulares e duas motocicletas, segundo a Secretaria.

