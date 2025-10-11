Ceará registra novas notificações de intoxicação por metanol

Duas novas suspeitas de intoxicação por metanol foram notificadas em Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará. Em Juazeiro, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) investiga um caso que evoluiu para óbito.
As notificações foram confirmadas pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) às 15h30min da tarde de quinta-feira, 9. Ambas as amostras foram coletadas para análise laboratorial na Pefoce, segundo a Sesa.
O Ceará voltou a registrar essas duas suspeitas de intoxicação por metanol após descartar seis casos na quarta-feira, 8.
A Sesa explica que um caso é considerado suspeito “quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta embriaguez persistente e desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos) somados a forte dor de cabeça, confusão mental e alteração visual”.
Nesse sentido, a pasta recomenda que o paciente procure imediatamente uma unidade de saúde ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica.
Todos os seis casos notificados no Estado desde o último fim de semana , incluindo o óbito, foram descartados na tarde de quarta, 8, pela Sesa.
A pasta também afirma que monitora as notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Ceará.
“As ocorrências estão sendo investigadas pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição”, comunica a Sesa.
O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em um paciente internado.
O segundo caso é notificado em Caucaia, de paciente atendido no Hospital Regional da Unimed, que comunicou oficialmente à Sesa às 12h
Ambos os casos foram descartados no domingo. No período da noite, um terceiro caso suspeito, de São Gonçalo do Amarante, também é notificado.
O caso de Juazeiro do Norte evoluiu para óbito. Assim, o Ceará possui atualmente duas suspeitas em investigação.