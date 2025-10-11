Ceará registra novas notificações de intoxicação por metanol

Foto: Mirelle Faleiro/Pefoce Imagem de apoio ilustrativo. As amostras dos dois novos casos foram coletadas para análise laboratorial na Perícia Forense do Ceará (Pefoce)

Duas novas suspeitas de intoxicação por metanol foram notificadas em Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará. Em Juazeiro, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) investiga um caso que evoluiu para óbito.

As notificações foram confirmadas pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) às 15h30min da tarde de quinta-feira, 9. Ambas as amostras foram coletadas para análise laboratorial na Pefoce, segundo a Sesa.

O Ceará voltou a registrar essas duas suspeitas de intoxicação por metanol após descartar seis casos na quarta-feira, 8.

A Sesa explica que um caso é considerado suspeito “quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta embriaguez persistente e desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos) somados a forte dor de cabeça, confusão mental e alteração visual”.

Nesse sentido, a pasta recomenda que o paciente procure imediatamente uma unidade de saúde ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica.



Todos os seis casos notificados no Estado desde o último fim de semana , incluindo o óbito, foram descartados na tarde de quarta, 8, pela Sesa.



A pasta também afirma que monitora as notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Ceará.



“As ocorrências estão sendo investigadas pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição”, comunica a Sesa.



Veja a cronologia dos casos notificados no Ceará:



Sábado (4)



O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em um paciente internado.



Domingo (5)



O segundo caso é notificado em Caucaia, de paciente atendido no Hospital Regional da Unimed, que comunicou oficialmente à Sesa às 12h



Ambos os casos foram descartados no domingo. No período da noite, um terceiro caso suspeito, de São Gonçalo do Amarante, também é notificado.



Segunda (6)



9h – Quarto caso notificado em Quixeramobim. Com este, são dois descartados e dois em investigação.



15h – Quinto caso notificado em Aquiraz. Com este, são dois descartados e três em investigação.



21h44 – Os laudos dos três primeiros casos notificados, incluindo um óbito, não detectaram intoxicação por metanol.



Terça (7)



15h – Ceará registrou seis suspeitas de intoxicação por metanol. Destes, quatro casos foram descartados, incluindo um óbito. Dois casos (Fortaleza e Aquiraz) seguiam em investigação.

Quarta (8)

Quarta (8) 15h30 – Todos os seis casos, incluindo o óbito, foram descartados.

Quinta (9)



15h30 – Ceará notifica dois novos casos suspeitos, nos municípios de Juazeiro do Norte e Fortaleza.

Ambos realizaram coleta de amostras para análise laboratorial na Pefoce.

O caso de Juazeiro do Norte evoluiu para óbito. Assim, o Ceará possui atualmente duas suspeitas em investigação.



