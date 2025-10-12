Foto: O POVO CAPA

Após dois anos de um conflito que deixou quase 70 mil mortos, Israel informou, na quinta-feira, 9, que todas as partes assinaram a versão final da primeira fase do acordo com o Hamas para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns israelenses. O acordo foi elaborado a partir de um plano de 20 pontos proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e prevê a libertação dos reféns israelenses que continuam vivos em troca da libertação de cerca de dois mil palestinos. Os detalhes figuraram na reportagem e na manchete da edição de sexta-feira, 10, do O POVO.



