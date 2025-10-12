Gás veicular no Ceará é o mais caro do Nordeste e segundo do País

Foto: FERNANDA BARROS ￼PREÇO nos postos de combustível ficou praticamente estável, segundo pesquisa

O preço médio do gás natural veicular (GNV) no Ceará, a R$ 5,15, é o mais alto dentre os estados do Nordeste e o segundo maior no Brasil, na semana de 5 a 11 de outubro, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Apesar de elevado, ele se manteve no mesmo patamar na comparação com a semana anterior, que foi de 28 de setembro a 4 de outubro. O valor nos postos cearenses não varia da mínima para a máxima e se mantém em R$ 5,15.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Quem puxa essa precificação é Fortaleza. Comparando com os outros municípios brasileiros, a Capital se posiciona em 14º ao se observarem os preços mais altos dos outros locais, e em terceiro do Nordeste.

Comportamento do valor da gasolina comum

A gasolina comum também não variou de uma semana para a outra no Ceará e ficou na média de R$ 6,29, variando de R$ 5,69 a R$ 6,75.m âmbito nacional, fica em 14º. No Nordeste é o 4º maior valor dentre os nove estados da Região.

Em âmbito nacional, fica em 14º. No Nordeste é o 4º maior valor dentre os nove estados da Região.

As posições são as mesmas de Fortaleza ante as capitais brasileiras. A média na Cidade ficou em R$ 6,28, indo de R$ 6,23 a R$ 6,45. A semana de 28 de setembro a 4 de outubro também estava a R$ 6,28.

Dentre os municípios cearenses, Itapipoca tem a maior média da gasolina comum, a R$ 6,72. Lá, a 136,55 km de Fortaleza, conforme o Anuário do Ceará, os postos praticam de R$ 6,71 a R$ 6,75.

Mas na análise de todas as cidades do Brasil pesquisadas pela ANP, a cidade do Interior tem o 25º preço mais elevado e o sexto do Nordeste.

Etanol do Ceará é o segundo mais caro do Nordeste



O etanol hidratado nas bombas encontradas no Ceará vem com média de R$ 4,94, ficando praticamente estável em relação à semana anterior, a R$ 4,93.

Frente ao País, fica na segunda posição de maiores precificações do Nordeste e sétima nacionalmente. Os preços variam de R$ 4,49 a R$ 5,62.

Na análise das capitais brasileiras, Fortaleza, com R$ 4,91, tem a quarta média mais alta do Nordeste e a nona do Brasil. Na mínima fica em R$ 4,49 e na máxima em R$ 5,39.

Aqui Itapipoca lidera novamente os municípios do Estado e desponta também nacionalmente. A média a R$ 5,58 foi a quarta mais elevada do País, sendo a primeira do Nordeste. Os postos praticam desde R$ 5,55 a R$ 5,62.

Botijão de 13 kg no Ceará fica em terceiro de preço do NE





O gás liquefeito de petróleo (GLP), famoso botijão de 13 kg, no Ceará, é o terceiro mais caro do Nordeste e 12º do País, a R$ 113,36. Ficou um pouco acima do praticado na semana anterior, de R$ 112,90. Se pesquisar, o consumidor pode encontrar o item tanto na mínima de R$ 109,99 quanto na máxima de R$ 125.

Juazeiro do Norte é quem lidera no Estado, com R$ 123,50. Lá é possível encontrar o botijão a R$ 115, bem como a R$ 125. Dez reais de diferença.

O município do Cariri, a 527,57 km da Capital, fica em 28º do País e quinto da Região ao ser observado ante as outras cidades.

Das capitais, a média do GLP de Fortaleza, a R$ 109,99, é a terceira maior do Nordeste e 14ª nacionalmente. O valor não variou da mínima para a máxima. Ou seja, o mesmo preço é encontrado em todas as lojas pesquisadas.

Porém, baixou um pouco em relação ao que era praticado na semana anterior, quando estava a R$ 110,03.

Óleo diesel S10 no Ceará fica entre os mais em conta do Brasil

O valor médio do óleo diesel S10 praticado no Ceará, a R$ 5,96, fica entre os oito mais baixos do País. Porém, os estados do Nordeste também ficam neste patamar, fazendo com que o combustível por aqui fique como o sétimo mais caro da Região.

Os postos vendem de R$ 5,41 a R$ 6,79. A observação é que a média aumentou ante o levantamento anterior da ANP, quando estava a R$ 5,87.

Em Fortaleza, a média é de R$ 5,77, com R$ 5,41 na mínima e R$ 6,19 na máxima. É a quinta precificação mais em conta nacionalmente, mas, ao mesmo tempo, a quinta maior do Nordeste. O preço anterior era de 5,76.

Itapipoca mais uma vez puxando os combustíveis e tem o óleo diesel S10 mais caro do Estado. Frente ao Brasil, a média de R$ 6,68 fica em 15º lugar e terceiro da Região. Lá os postos vendem de R$ 6,65 a R$ 6,69.

. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo



. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

. https://www.youtube.com/playlist?list=PLCVTqBt-FMLTDvdtFaQh-uyLonzWwnRrR

