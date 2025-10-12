Lula será recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano

Foto: Reprodução (Tiziana FABI / AFP) / Reprodução (UN Photo/Loey Felipe) Em mandatos anteriores, Lula se encontrou com outros pontífices, como João Paulo II, Bento XVI e Francisco

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será recebido pelo papa Leão XIV amanhã, segundo informou o Vaticano. Encontro com o Pontífice ocorre durante a agenda do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, na Itália. Será a primeira reunião de Lula com o novo líder da Igreja Católica desde a eleição do pontífice, em maio deste ano.

Lula teve a oportunidade de, em sua trajetória política, manter encontros com os últimos três papas - João Paulo II, Bento XVI e Francisco - ao longo de diferentes momentos. O presidente embarcou ontem, de Brasília, com destino à Europa.

Em Roma, o presidente brasileiro também participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025. Evento promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), órgão que chega agora aos 80 anos.

É esperado que ele também represente o País na Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa copresidida por Brasil e Espanha. Participam ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil.

O convite para a reunião da FAO foi feita pelo diretor-geral, Qu Dongyu, em julho, quando informou por telefone que o Brasil havia saído do Mapa da Fome.

A viagem mais recente do presidente a Roma ocorreu em abril deste ano, quando participou do velório do papa Francisco, que faleceu em 21 de abril, aos 88 anos, após sofrer um AVC e apresentar quadro de insuficiência cardíaca, segundo Vaticano. (das agências)



