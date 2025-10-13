Crianças rezam terço pela paz com Dom Gregório em Aquiraz

Foto: Divulgação/comshalom Crianças rezam terço pela paz em Aquiraz neste Dia de Nossa Senhora Aparecida

Crianças se reuniram na Igreja do Ressuscitado que Passou pela Cruz, em Aquiraz, para rezar o terço pela paz. Acompanhados das famílias, os pequenos fiéis participaram do encontro celebrado pelo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Gregório, neste domingo, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida.

As crianças foram as protagonistas do dia. Sentadas ao lado de Dom Gregório no altar, algumas delas estavam vestidas com roupas que representam santos, como os mantos de Nossa Senhora Aparecida e da Virgem Maria. Elas também ocuparam os microfones para cantar, rezar e clamar pela paz.

“Hoje é um dia de muita alegria porque vocês estão aqui. E o motivo dessa grande alegria é porque nós desejamos celebrar hoje a nossa querida mãe do céu, Nossa Senhora Aparecida. E a gente sabe que quando tem uma mãe, tem também uma criança. Resultado, estamos hoje celebrando o dia de vocês, queridas crianças”, disse Dom Gregório durante a celebração.

O arcebispo afirmou que as crianças são a alegria de Deus, pela inocência e pelo desejo de conhecimento. Ele também contou histórias que ensinam o evangelho, como a da Formiguinha e a Neve.

Confira fotos

Crianças rezam terço pela paz em Aquiraz neste Dia de Nossa Senhora Aparecida Crédito: Divulgação/comshalom Crianças rezam terço pela paz em Aquiraz neste Dia de Nossa Senhora Aparecida Crédito: Divulgação/comshalom Crianças rezam terço pela paz em Aquiraz neste Dia de Nossa Senhora Aparecida Crédito: Divulgação/comshalom Crianças rezam terço pela paz em Aquiraz neste Dia de Nossa Senhora Aparecida Crédito: Divulgação/comshalom

A recitação do terço faz parte da campanha “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço”, promovida pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACN). Realizada desde 2005, a campanha registrou pela primeira vez a participação oficial de mais de um milhão de crianças em todo o mundo, marca que se repetiu em 24.

Em 2025, data que marca os 20 anos do início da campanha, o site do Terço das Crianças registra que 49.707 crianças participaram da iniciativa no Brasil na data oficial, 7 de outubro.

“O desejo pela paz é cada vez mais visível e concreto em cada um de nós: desde o adulto que ainda sonha com um mundo melhor, até a criança que se recusa a sofrer ou ver aqueles que ama sofrerem”, diz a ACN.

