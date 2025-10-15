Ciopaer completa 30 anos com a quarta maior frota de aeronaves do Brasil

Foto: FCO FONTENELE ￼CIOPAER têm atualmente nove helicópteros e um avião

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) completou 30 anos com a quarta maior frota do Brasil. A solenidade desta terça-feira, 14, reuniu 22 profissionais que participaram da criação da aviação de segurança pública no Ceará para realização de uma homenagem. Ao todo, 70 pessoas foram homenageadas pelas mais diversas ações ligadas a Ciopaer.

De acordo com o balanço da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), são 277,3 horas de voo de patrulhamento, 243,9 de voos aeromédicos e 185,1 de apoio operacional, no período de janeiro a setembro deste ano.

A Ciopaer está distribuída em cinco bases localizadas de forma estratégica em todo o Estado, em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús e Quixadá. São duas mil horas de voo por ano com trabalhos de resgate, busca e salvamento, transporte de órgãos e tecidos. Durante a pandemia, a atuação da Coordenadoria aconteceu no transporte de vacinas.



O coordenador da Ciopaer, coronel Marcus Vinícius Costa Saraiva, informou que dos 70 homenageados, 22 são profissionais percursores, que deram início ao Grupamento Aéreo da Polícia Militar, que posteriormente se tornou uma coordenadoria, que integra policiais militares, policiais civis e bombeiros militares.

"São pessoas que começaram a história e que fizeram parte da aviação da segurança pública. Para nós que vimos o nascimento da segurança pública sem tecnologia com poucos recursos e a quarta maior frota do país, além de ser a maior frota de aeronave com dois motores", afirma.

Há ainda entre os homenageados, outros 15 profissionais que estão na ativa, entre bombeiros militares, policiais militares e policiais civis, que participaram da operação Taquari e atuaram nos resgates durante vários dias nas enchentes do Rio Grande Sul, no ano de 2024, recebem medalhas da Casa Militar do governo do Ceará.

Maior frota com dois motores e capacidade de voo por instrumentos

O coordenador destaca que a Ciopaer atua com equipamentos de alta tecnologia e a maior frota de aeronave com dois motores e capacidade de voo por instrumentos. "É uma coisa prática e possibilita que as aeronaves operem em qualquer turno em todo o Estado. Câmeras de imageamento infravermelho, o investimento faz com que Ciopaer tenha aporte tecnológico", informou.

O secretário chefe da Casa Civil Chagas Viera agradeceu aos profissionais: "Temos à disposição uma das melhores máquinas do mundo, mas nada disso funciona se não houver valorização de homens e mulheres aqui presentes".