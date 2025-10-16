"Alex Gardenal" volta a ser preso pela Polícia Militar em Maranguape

Foto: Deivyson Teixeira, em 21/3/2011 ￼TRANSFERÊNCIA de Alex Gardenal em registro de 2011

Um dos homens mais procurados pelas Forças de Segurança do Estado nos anos 2000 e 2010 voltou a ser preso nessa terça-feira, 14, no bairro Novo Maranguape, em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza).

Contra Alexandre de Sousa Ribeiro, o “Alex Gardenal”, de 49 anos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto referente a uma “saidinha bancária” registrada em 3 de maio passado no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza.



Em depoimento, Alex negou ter participado do crime, mas confessou que, três meses atrás, ao tomar conhecimento da existência do mandado de prisão contra ele, resolveu deixar o Estado, tendo retornado na segunda-feira, 13.



A prisão foi efetuada por policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam), com apoio da Subagência de Inteligência (SAI), a partir de uma investigação do Departamento de Combate aos Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).



No Boletim de Ocorrência (B.O) referente ao cumprimento do mandado, os PMs afirmaram que informações de inteligência davam conta de que “indivíduos conhecidos pela atuação em assaltos a banco, com vasta ficha criminal e procurados pela polícia em todo o estado do Ceará” iriam fazer uma reunião em uma casa do Novo Maranguape.



Ainda conforme os PMs, ao ser abordado, Alex, inicialmente, não ofereceu resistência, mas, ao ser informado do cumprimento mandado de prisão, ele “entrou em desespero”, tendo começado a gritar que “não aguentava mais ser preso” e que “preferia ser morto”.

Os PMs ainda afirmaram que Alex começou a bater com a cabeça na parede. “ALEX GARDENAL foi contido, sendo necessário algema-lo (para) garantir a segurança da composição e do próprio conduzido”, consta ainda no B.O.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou a extensa ficha criminal de Alex Gardenal, que inclui “dois antecedentes por extorsão mediante sequestro, dois registros por homicídio, sete ocorrências de roubo, dois crimes de porte irregular de arma de fogo de uso restrito, três antecedentes por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nove ocorrências de associação criminosa, além de lesão corporal, receptação, estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público, evasão mediante violência contra a pessoa, entre outros”.



Alex Gardenal ganhou notoriedade por participação em roubos a instituições financeiras e sequestros. Em 2006, por exemplo, ele participou, conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), de um sequestro que resultou no pagamento de um resgate de R$ 400 mil.



Em 5 de fevereiro de 2011, ele, ao lado de outros dez presos, fugiu do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), localizado em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza). No episódio, um grupo que seria ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) invadiu o presídio — armados, inclusive, com fuzis — para libertá-lo.



Ele foi recapturado em março de 2011 em São Luís-MA, tendo, então, sido enviado a um presídio federal, onde já havia sido recolhido nos anos 2000.

