Facção no ramo farmacêutico

Foto: o povo capa

Uma facção criminosa tem expandido o ramo e atuação, passando a fornecer medicamentos em feiras e farmácias. A ação foi descoberta durante investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em Caucaia. A facção Massa Carcerária estaria realizando comércio ilegal de medicamentos de uso controlado, incluindo tarja preta, psicotrópicos, antidepressivos, tratamentos para TDAH e abortivos, em Fortaleza e na Região Metropolitana. Os detalhes da investigação figuraram na manchete da edição do O POVO de sexta-feira, 17.