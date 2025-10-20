Israel afirma que cessa bombardeios em Gaza após acusar o Hamas de violar trégua

Foto: EYAD BABA / AFP ￼PELO menos 45 palestinos morreram no novo ataque

Israel anunciou neste domingo (19) que voltará a aplicar o cessar-fogo na Faixa de Gaza, após uma série de bombardeios letais contra alvos do movimento islâmico palestino Hamas, que acusou de atacar suas tropas.

Os bombardeios israelenses mataram 45 palestinos, indicaram a agência da Defesa Civil do território governado pelo Hamas e devastados após mais de dois anos de guerra.

O Exército de Israel, por sua vez, anunciou a morte de dois soldados em enfrentamentos em Rafah, no extremo sul desta faixa costeira onde a população recebe mantimentos, água, remédios e combustível por meses de bloqueio israelense.

Após acusar o Hamas de violar o acordo de trégua que entrou em vigor em 10 de outubro, Israel suspendeu a entrada de ajuda humanitária ao território "até novo aviso", segundo um responsável israelense.

O movimento palestino negociou essas acusações e disse que Israel estava inventando "pretextos" para "retomar" a guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul do território israelense.

“De acordo com as diretrizes da cúpula política, e após uma série de ataques significativos em resposta às reveladas do Hamas, as Forças de Defesa de Israel chegaram a aplicar de novo o cessar-fogo”, afirmou o Exército em comunicado.

As forças israelenses “continuarão cumprindo o acordo de cessar-fogo”, mas “responderão firmemente a qualquer violação”, anunciou.

Na região de Bureij, alvo de bombardeios no centro da faixa, Abdala Abu Hassanein mostrou-se preocupado. "É como se a guerra teve esperanças. O sangue volta a ser derramado", disse o homem de 29 anos.



- 'Nem verdadeiramente tempo de respirar' -

"Só passei alguns dias desde o cessar-fogo, nem sequer tivemos tempo de respirar, e agora os bombardeios voltem com mais força", coincidiu Um Mohammed Abu Awda em Nuseirat, também no centro da faixa.

Imagens da AFP mostram atletas correndo para um refúgio em Bureij. Também feridos e mortos foram levados para um hospital de Deir al Balah, no centro do território.

O Exército israelense, que controla metade da faixa, afirmou que atingiu "dezenas de alvos terroristas do Hamas", incluindo armas e túneis, "em resposta à violação flagrante do cessar-fogo".

Segundo um representante israelense, o Hamas atirou contra as tropas de Rafah e combatentes palestinos que conseguiram se aproximar das áreas controladas por Israel no norte foram "eliminados em um bombardeio".

O Hamas, por sua vez, afirmou não ter “conhecimento de nenhum incidente ou enfrentamento na região de Rafah” e reafirmou seu compromisso com o cessar-fogo.

Os confrontos eclodiram enquanto Netanyahu mantinha reuniões com parte de seu gabinete. Alguns ministros reagiram imediatamente, como o titular das Finanças, Bezalel Smotrich, que escreveu “Guerra!” na rede X.

Dadas as restrições impostas aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso ao terreno, a AFP não pode verificar de forma independente as informações fornecidas por ambas as partes.



- Hamas encontra corpo de outro refém -

Os bombardeios acontecem enquanto se espera que o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, visite o Oriente Médio na próxima semana.

O mandatário americano impulsionou o acordo de trégua sob o qual o Hamas libertou na segunda-feira os 20 reféns que seguiram em Gaza em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos.

O pacto, negociado indiretamente pelo Hamas e Israel no Egito, também inclui o retorno dos restos mortais dos reféns mortos. O grupo palestino evoluiu até agora 12 dos 28 cadáveres em questão.

O Hamas anunciou neste domingo que encontrou o corpo de um novo refém e se comprometeu a entregá-lo a Israel “se as condições o permitirem”.

O ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel provocou a morte de 1.221 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

A intervenção israelense deixou 68.159 mortos no território palestino, também civis em sua maioria, segundo os números do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confidenciais pela ONU.

As autoridades locais calculam que há quase 10.000 corpos sob os escombros.