Homem morre após sofrer mal súbito em academia de Fortaleza; é o segundo caso em uma semana

Foto: Reprodução/ Leitor Via Whatsapp Equipes do Samu foram acionadas para tentou reanimar a vítima

Em uma semana, a rede de academias Gaviões registrou o segundo óbito de um aluno dentro de uma unidade. Um homem identificado como Artur do Nascimento, morreu na tarde desta segunda-feira, 20, após passar mal dentro da unidade Washington Soares, localizada no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

Segundo apuração do O POVO, o homem sofreu um mal súbito, que evoluiu para uma parada cardíaca. Ele foi socorrido no local pelos funcionários da academia, que interromperam as atividades e fecharam o estabelecimento logo após o ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.

Este é o segundo caso de morte registrado em uma unidade da mesma rede na capital cearense em exatamente uma semana. Na segunda-feira passada, Cristiano Silva Honorato, de 44 anos, morreu após passar mal durante os exercícios na unidade Pátio Castelão, no bairro Dias Macedo.

Por meio de nota, a Gaviões lamentou o incidente:

"A Academia Gaviões 24H manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Artur do Nascimento, ocorrido em 20/10/2025. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas, desejando conforto e serenidade a todos".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa da morte. O caso segue em andamento.