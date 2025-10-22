BNB: Wanger Rocha assume interinamente presidência no lugar de Paulo Câmara

Foto: Divulgação/bnb ￼WANGER Rocha assume no lugar de Paulo Câmara

O diretor financeiro e de crédito do Banco do Nordeste (BNB), Wanger Antônio de Alencar Rocha, foi designado para assumir interinamente a presidência e o Conselho de Administração da instituição, em substituição a Paulo Henrique Saraiva Câmara.



A decisão foi comunicada ao mercado nesta terça-feira, 21, por meio de fato relevante divulgado pelo banco.



De acordo com o comunicado, o Conselho de Administração do BNB, em sua 980ª reunião, deliberou pelo encerramento do prazo de gestão de Paulo Câmara, que vinha presidindo o banco desde 2023. A nomeação de Wanger Rocha segue o previsto no Estatuto Social da instituição e na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).



Além da mudança na presidência, o Conselho reconduziu Ana Teresa Barbosa de Carvalho, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, José Aldemir Freire, Leonardo Victor Dantas Cruz e o próprio Wanger Rocha para a Diretoria Executiva, com novo mandato referente ao período 2025-2027. As posses devem ocorrer em até 30 dias.



O comunicado também informa a eleição de Raimundo Vandir Farias Júnior para a Diretoria de Negócios, em substituição a Luiz Abel Amorim de Andrade, que permanece no cargo até a posse do novo diretor.



Mestre em Administração pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), Vandir tem ampla experiência no Banco do Nordeste, onde já atuou como gerente de agências em Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu e Acopiara.

Quem é Wanger Rocha, novo presidente interino do Banco do Nordeste



O novo presidente interino do Banco do Nordeste (BNB), Wanger Antônio de Alencar Rocha, tem trajetória consolidada na instituição e ampla experiência no setor público e no sistema financeiro. Ele acumula o cargo de diretor financeiro e de crédito, além de integrar o Conselho de Administração do banco.



Formado em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu, em Salvador (BA), Wanger Rocha atuou em diversas funções de gestão antes de chegar à diretoria do BNB. Passou pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento das Áreas Industriais, Comerciais e de Serviços (Funedic) e pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro).

Também exerceu cargo na Superintendência de Gestão do Patrimonial para o Desenvolvimento Produtivo (Sudep) do Governo da Bahia, onde coordenou ações voltadas ao fomento econômico.



Wanger ingressou na Diretoria Executiva do Banco do Nordeste em 2015, quando foi eleito para completar o mandato iniciado em agosto de 2014, conforme o Estatuto Social do banco. Tomou posse em 3 de agosto de 2015 como diretor responsável pela Diretoria de Negócios, função que exerceu até assumir a Diretoria Financeira e de Crédito — cargo que agora acumula com a presidência interina.

Com mais de uma década de vínculo com o Banco do Nordeste, Wanger é reconhecido internamente pela experiência em operações financeiras, crédito e planejamento estratégico. Sua atuação é marcada pela defesa de uma gestão voltada à eficiência operacional e ao fortalecimento da política de crédito da instituição, voltada ao desenvolvimento regional.



Atualmente, com a nomeação interina, Wanger passa a liderar o Banco do Nordeste em um período de transição, mantendo-se também à frente da área financeira e de crédito até nova deliberação do Conselho de Administração.



Com as alterações, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição:



Wanger Antônio de Alencar Rocha – Presidente Interino e Diretor Financeiro e de Crédito

Ana Teresa Barbosa de Carvalho – Diretora de Administração

Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior – Diretor de Ativos de Terceiros

José Aldemir Freire – Diretor de Planejamento

Leonardo Victor Dantas Cruz – Diretor de Controle e Risco

Raimundo Vandir Farias Júnior – Diretor de Negócios



O comunicado é assinado por Wanger Antônio de Alencar Rocha, também responsável pela área de Relações com Investidores, e foi divulgado pela equipe de RI do Banco do Nordeste, em Fortaleza (CE).



