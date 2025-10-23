Duas jornalistas do O POVO são top-50 dos +Admirados de Economia do Brasil

Foto: Montagem O POVO ￼ANA Luiza Serrão (à esquerda) e Beatriz Cavalcante

Duas jornalistas do O POVO foram reconhecidas no top-50 do concurso +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças.

A repórter Ana Luiza Serrão e a editora-chefe de Economia do O POVO, Beatriz Cavalcante, são as agraciadas.

O prêmio conta com votação aberta, em dois turnos, e chega à décima edição neste ano.

Beatriz é indicada ao top-50 do concurso pelo segundo ano consecutivo e destaca o trabalho em equipe como fator fundamental.

"Estar pelo segundo ano consecutivo neste ranking reflete o reconhecimento dos colegas de Jornalismo e dos leitores ao trabalho feito na editoria de Economia do O POVO. Meu nome é apenas a ponta do iceberg. Juntos formamos um time de jornalistas admiráveis que fazem matérias de credibilidade na redação, aos quais cito ao representar tantos outros a editora-adjunta de Economia, Irna Cavalcante, e os repórteres Adriano Queiroz, Armando de Oliveira Lima, Carmen Pompeu, Mariah Salvatore, Samuel Pimentel, e, claro, Ana Luiza Serrão, que também está na lista. A alegria é ainda maior ao estar com ela nos +Admirados do segmento", afirma.

Ana Luiza enfatiza a felicidade em receber esse reconhecimento ao lado de jornalistas que admira e agradece aos colegas de trabalho e O POVO pelo "apoio e liberdade para aprender o antigo e buscar o novo nessa jornada.”

Também traz a discussão sobre excesso de carga horária e de trabalho para jornalistas como um desafio para a profissão.

"É preciso levarmos esse tópico à discussão para continuarmos avançando enquanto profissionais e diante da própria mudança que desejamos para o futuro."

"Acredito em um Jornalismo da verdade e da qualidade, que busca ouvir todos os lados da história, alcançando diferentes nichos e promovendo transformação socioeconômica do Brasil", complementa.

O anúncio do top-10 +Admirados Jornalistas e os vencedores de categorias temáticas (Agência de Notícias, Áudio, Canal de Vídeo, Jornal, Programa de TV, Revista e Site/Portal) será feito em cerimônia, marcada para 24 de novembro, em São Paulo.

Ao todo, 112 profissionais e 87 publicações especializadas ou com atuação relevante na cobertura de assuntos relacionados a economia, negócios e finanças foram classificados para o 2º turno da eleição, cujos 50 mais admirados foram escolhidos entres eles.

Neste ano, o Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças conta com patrocínio de APqC, BTG Pactual, CNseg, Deloitte, Febraban e Grupo Nexcom; apoio de Honda, Press Manager e Portal dos Jornalistas; além do apoio institucional do IBRI e apoio de divulgação da 2Live.

