João Fonseca avança às quartas do ATP 500 da Basileia após W.O. de adversário
O jovem tenista brasileiro João Fonseca, número 46 do mundo, avançou às quartas de final do ATP 500 da Basileia sem precisar entrar em quadra nesta quarta-feira (22), com a desistência por lesão do tcheco Jakub Mensik (N.19).

João, de 19 anos, terá como próximo adversário o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov (N.23) e o francês Valentin Royer (N.69), que se enfrentam na quinta-feira.

Por sua vez, o americano Taylor Fritz (N.4), primeiro cabeça de chave do torneio, sofreu para eliminar, em uma batalha de duas horas e 36 minutos, o monegasco Valentin Vacherot (N.39), o surpreendente campeão do Masters 1000 de Xangai.

Nas oitavas de final, Fritz vai enfrentar o francês Ugo Humbert (N.24), que derrotou o americano Sebastian Korda (N.56).

-- Resultados desta quarta-feira do ATP 500 da Basileia:

- Simples masculino - Primeira rodada:

Taylor Fritz (EUA) x Valentin Vacherot (MON) 4-6, 7-6 (7/4), 7-5

Ugo Humbert (FRA) x Sebastian Korda (EUA) 6-3, 6-4

Botic van de Zandschulp (HOL) x Jirí Lehecka (CZE) 6-2, 6-2

Casper Ruud (NOR) x Quentin Halys (FRA) 6-1, 7-6 (7/3)

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Gabriel Diallo (CAN) 6-2, 7-5

- Simples masculino - Oitavas de final:

João Fonseca (BRA) x Jakub Mensik (CZE) W.O.

