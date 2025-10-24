Splitter assume Trail Blazers após prisão de técnico e vira primeiro brasileiro a comandar time da NBA

Foto: reprodução/Confederação Brasileira de Basquete Tiago Splitter também é auxiliar técnico da seleção brasileira

Após a prisão do ex-jogador e técnico dos Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, o brasileiro Tiago Splitter se tornou técnico interino da equipe de Oregon. Apesar de nenhum anúncio oficial por parte da franquia, o repórter da ESPN americana, Shams Charania, confirmou a informação na tarde desta quinta-feira, 22. Antes do brasileiro, o time considerou o também auxiliar Nate Bjorkgren, que recusou o cargo.

Não se sabe ainda quanto tempo o ex-atleta passará a frente da franquia.

Com isso, Splitter se torna o primeiro brasileiro a ser treinador principal na NBA, a principal liga de basquete do mundo. Aos 40 anos, o ex-pivô era um dos seis auxiliares técnicos na equipe dos Trail Blazers e conta com uma larga experiência no esporte.

Além de ter sido jogador durante 16 anos, o profissional conta com experiência em outras comissões técnicas, tendo sido técnico assistente do Brooklyn Nets entre 2018 e 2023, onde trabalhou com nomes como Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden.

Após a passagem pela equipe novaiorquina, o ex-atleta passou a integrar a comissão técnica da seleção brasileira de basquete em 2023 e foi parte do grupo de treinadores dos Houston Rockets na temporada 2023/2024. Na temporada em questão, a equipe texana realizou uma campanha ruim e foi somente a 11ª colocada.

Depois da passagem prévia pela NBA, Splitter rumou ao basquete europeu e fez uma boa temporada pelo Paris-FRA, onde venceu 51 vezes em 79 partidas e conquistou o campeonato nacional e a Copa da França. Os bons números no basquete francês o fizeram retornar aos Estados Unidos, novamente na função de auxiliar.



Apresentado pelos Portland Trail Blazers em junho deste ano, o brasileiro acompanhou os trabalhos da equipe durante a pré-temporada e estará a beira da quadra nesta sexta-feira, 24, às 23 horas (horário de Brasília), no duelo contra os Golden State Warriors.

Com boas passagens pelo basquete espanhol e pelos San Antonio Spurs, o treinador tem como maior referência Gregg Popovich. O Coach Popp é o treinador com mais vitórias em temporada regular na história da NBA, além de ter conquistado a NBA cinco vezes.

A frente de um elenco jovem e em reconstrução, os Blazers esperam que o técnico brasileiro traga os ensinamentos de seu antigo mentor para a franquia.

Por que Chancey Billups foi preso?

O membro do Hall da Fama da NBA e atual treinador dos Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foi preso pelo FBI na manhã desta quinta-feira, 23, por um suposto envolvimento em um esquema de apostas esportivas ilegais. As informações são do jornalista Shams Charania, da ESPN.



A operação que ocasionou a prisão do ex-armador do Detroit Pistons é foi ititulada de “Royal Flush” (nome dado à melhor sequência de cartas possíveis em uma partida de pôquer), 31 réus — entre eles Billups — foram acusados de participar de um esquema nacional para fraudar jogos de pôquer ilegais.



Para efetuar os delitos, os réus utilizariam máquinas de embaralhamento modificadas para ler as cartas do baralho e, em seguida, repassaram essa informação a um operador externo, que era conhecido como “quarterback” e avisava a alguém na mesa.

