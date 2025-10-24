"Um teto relativamente antigo", diz professor sobre estrutura que desabou em Chaval

Foto: Chaval 24 horas/ divulgação ￼30 profissionais de educação ficaram feridos

“Um teto relativamente antigo”, é o que disse um professor da rede pública de ensino do município de Chaval, na região Norte do Estado, Maicon Gabriel, sobre a estrutura do prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Nessa quarta-feira, 22, o teto do segundo andar da entidade desabou durante uma capacitação de professores.

As aulas no município de Chaval, a 397,90 quilômetros de Fortaleza, foram suspensas nesta quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24, após desabamento do teto da Secretaria Municipal de Educação. A decisão consta em um decreto municipal publicado ainda na quarta-feira, 22, por meio das redes sociais da Prefeitura.

No comunicado, a gestão municipal informou que o desabamento aconteceu durante uma capacitação de professores nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Cerca de 30 profissionais de educação ficaram feridos, sendo dois em estado grave. A maioria sofre escoriações leves.

Ao todo, 13 profissionais foram transferidos para hospitais em Sobral, Parnaíba, Camocim e Barroquinha. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral informou, em nota, que deram entrada três pacientes vítimas do desabamento do teto da Secretaria.

“Os pacientes estão sendo atendidos pela equipe multiprofissional da instituição, que segue empenhada em prestar toda a assistência necessária. A Santa Casa permanece em alerta e articulada com a rede de emergência para o acolhimento de possíveis novos encaminhamentos relacionados ao ocorrido”, disse a entidade.

Leia Mais | Aulas são suspensas após desabamento de teto da Secretaria de Educação de Chaval

De acordo com o professor, que também comentou o caso nas redes sociais, o prédio da secretaria possui dois andares, sendo o segundo onde aconteceu o desabamento. Ele afirma que o local não possui um pilar central na parte superior, conforme relato de colegas que estavam no local.

“A estrutura dos cantos estavam altamente descompensadas porque estavam segurando bem pelos cantos das paredes e não tinham pilar de sustentação no centro, fazendo com que cedesse aquele peso completamente”, disse o docente.

O professor comenta que, pelo observado nas visitas feitas à sede da SME, a estrutura não parecia apresentar risco, como rachaduras na estrutura, tanto que as formações sempre eram realizadas na parte superior do prédio. “Não era um quadro que gerava desconfiança”, afirma Maicon.

Em um vídeo enviado ao O POVO, foi possível ver pessoas tentando retirar vítimas e uma aglomeração no entorno do imóvel. Nas imagens, pessoas feridas são socorridas por meios próprios e há muita correria no intuito de retirar as pessoas do local.

O docente relata que ficou sabendo do acidente após uma reunião no distrito de Barroquinha. Em seguida, se deslocou para o local do acidente para auxiliar no resgate dos colegas.

Leia Mais | Aluno é morto a tiros em estacionamento de academia em Sobral; suspeito é capturado

Maicon comentou que, pelo menos, 40 profissionais estavam no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, assim como se receberam alta ou se elevaram para um quadro mais crítico.

A Prefeitura de Chaval informou, em comunicado nas redes sociais, que desde os primeiros momentos convocou servidores da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e socorristas, para o atendimento imediato às vítimas.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O município disse que será realizada uma apuração para identificar as causas do acidente com os órgãos competentes.