Air France terá 5 voos semanais para Fortaleza a partir do dia 28

Foto: Grupo Air France KLM/Divulgação Air France expande voos em Fortaleza para alta temporada

A Air France anunciou que a partir de 28 de outubro passará a operar cinco frequências semanais no Aeroporto de Fortaleza (CE). Os novos voos que conectam a capital cearense a Paris serão ofertados até o dia 18 de janeiro de 2026, como parte de uma estratégia da companhia para atender ao aumento da demanda turística internacional do período.

O reforço da operação ocorrerá em duas etapas:

De 28 de outubro a 8 de dezembro, os voos ocorrerão às terças, quartas, quintas, sextas e domingos

De 9 de dezembro a 18 de janeiro, os voos serão às terças, quintas, sextas, sábados e domingos.

No início de abril, O POVO noticiou que a Air France planejava ampliar sua malha de três para cinco voos semanais entre Fortaleza e Paris, com a operação iniciando em outubro de 2024, em parceria com a GOL Linhas Aéreas.



Os voos serão realizados em aeronaves do modelo Boeing 777200, com capacidade para cerca de 328 passageiros (28 na Business, 32 Premium Economy e 268 na Economy).



