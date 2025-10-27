Brinquedim na Praça: ação leva arte para comunidade do bairro Floresta

Foto: FERNANDA BARROS ￼AS OBRAS do artista Dim Brinquedim fez a alegria da criançada

Na manhã deste domingo, 26, a rua Gaudioso de Carvalho, no Bairro Floresta, em Fortaleza, foi cenário de mais uma edição do "Pé na Rua", iniciativa do Projeto Criança Feliz. A ação acolheu toda a comunidade em frente a organização para momentos de arte, lazer e convivência.

A rua foi tomada por uma série de atividades, apoiada pela rede Cultura Viva e pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), via Lei Aldir Blanc. O objetivo do evento é democratizar o acesso à arte e ao brincar em comunidades.

Dentre as brincadeiras infantis na programação do dia, destaque para o espaço Brinquedim na Praça, que expôs peças inéditas do artista Antonio Jader Pereira dos Santos, conhecido como Dim Brinquedim, um dos mestres da Cultura do Estado.

A exposição interativa integra o evento pelo segundo ano consecutivo. “A brincadeira é a mais séria da vida. É nela que encontramos a felicidade, porque brincar é compartilhar alegria. Meu trabalho busca justamente levar essa felicidade para todos, especialmente para as crianças das periferias e do interior”, afirmou o artista.

Na infância, Dim enxergou na prática de confeccionar brinquedos possibilidades de transmitir emoções. Ele auxiliava sua mãe, que era artesã, adquirindo habilidades manuais que, futuramente, iriam ser sua forma de comunicar.

"Eu só dei uma sequência no meu trabalho. Encontrei a felicidade na brincadeira, continuei brincando e da brincadeira eu transformei na minha profissão. Hoje eu sou muito mais feliz, porque é um trabalho que já é reconhecido", explicou Dim Brinquedim.

O Brinquedim na Praça segue com novas edições programadas. No dia 1º de novembro, o evento será realizado na comunidade de Queimados, em Horizonte, e em dezembro, chega à comunidade do Cumbe, em Aracati.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, Dim Brinquedim, artista plástico. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Brinquedim na Praça leva sorrisos para pais e filhos em espaço lúdico e interativo

Durante o dia de ação no espaço Brinquedim na Praça, as crianças puderam deixar a imaginação. O sorriso não se limitava somente aos pequenos, já que os pais também se animaram com a iniciativa.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, Fernanda Bernardo, que trouxe seus quatro filhos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Foi o caso da Fernanda Bernardo, que levou os filhos Letícia, Larissa e Lucas para mergulharem nas obras interativas. "Eles estão saindo da tela, tendo contato com outras crianças, se divertindo, entendendo que a tela agora não é importante", compartilhou Fernanda.

"O projeto fez muita diferença na minha vida e na deles, foi onde eles aprenderam a desenvolver muitas coisas que não faziam. Hoje o meu filho brinca com outras crianças e as minhas filhas também".

Quem compartilhou dessa mesma emoção foi a sua irmã, Ana Gardênia Bernardo de Oliveira, de 38 anos, que também levou o filho e a neta para o momento de lazer. Para ela, o evento se faz importante para a comunidade.

"Estou adorando o evento, porque as crianças ficam muito felizes, e nem é todo dia que acontece isso", explicou Ana Gardênia.

Na ala de fotografias, estava a radiologista Eloneida do Nascimento, de 45 anos, acompanhada da filha Laura. "Esse evento (Pé na Rua) apresenta muitas brincadeiras ao público geral. Ficamos muito gratos pela programação que eles estão oferecendo aqui", comentou.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, Eloneida do Nascimento, 45, formada em Radiologia. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

LEIA TAMBÉM| A importância do lúdico no processo de alfabetização na experiência de um professor



A programação também contou com atividades como basquete, vôlei, pula-pula. Também tiveram momentos de leitura.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, as diversas atividades do "Pé Na Rua". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, as diversas atividades do "Pé Na Rua". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, as diversas atividades do "Pé Na Rua". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, as diversas atividades do "Pé Na Rua". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, as diversas atividades do "Pé Na Rua". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, as diversas atividades do "Pé Na Rua". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Parceria entre o Projeto Criança Feliz e o Museu Brinquedim nasce da importância de levar cultura às comunidades

A parceria entre o Projeto Criança Feliz e o Museu Brinquedim surgiu após muitas visitas da equipe ao museu, onde descobriram o projeto Brinquedim na Praça. "A gente, enquanto Projeto Criança Feliz, já vinha trabalhando a cultura popular, do brincar, há um bom tempo, desde 1986", explicou Elielda, coordenadora da ONG.

Para a educadora, esse momento é de suma importância para a cultura cearense. Desde as brincadeiras que trazem nostalgia aos moradores até as canções tocadas no momento, a ação promove também emoção nos adultos. "É mágico, pois até eu estou voltando ao meu tempo de infância", pontua ela.

O projeto atende as áreas Jardim Iracema e Padre Andrade. "Antes da pandemia a gente tinha aulas de violão, balé, ela quebrou algumas coisas. Após a pandemia, começamos a ver a necessidade de trabalhar mais a arte, a cultura popular e a nossa história", explicou Elielda.

No espaço, é trabalhado todo o processo criativo das crianças. A comunidade pode inscrever os seus filhos gratuitamente na organização.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Além disso, a ação "Pé na Rua" recebeu a equipe do Projeto Petecca (Escola de Tradições e Cultura Popular), que levaram atividades de jogos e brincadeiras populares.

Eles promovem ações semanais, com oficinas que valorizam a cultura popular. "As crianças estão desde agosto, serão sete meses de projeto, tendo contato com todo o acervo da nossa cultura", explicou Paula Silveira, coordenadora do Projeto Petecca.