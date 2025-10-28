Logo O POVO+
Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Via Dutra

 Um ônibus com torcedores do Flamengo, que seguiam para a Argentina para acompanharem o jogo entre o Rubro-Negro e o Racing (Argentina) válido pelas semifinais da Copa Libertadores, sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (27) na Via Dutra. Segundo informações da concessionária da rodovia, há 46 feridos, quatro em estado grave.

“O Centro de Controle Operacional da RioSP foi acionado nesta segunda-feira, às 15h51 [horário de Brasília], para atender o tombamento de um ônibus no qilômetro 281 da Via Dutra, pista sentido São Paulo, no município de Barra Mansa [RJ]. O Corpo de Bombeiros e as equipes de operações e resgate da concessionária estão no local para orientar o tráfego e prestar atendimento às vítimas”, informou a assessoria de imprensa da Motiva Rodovias em nota enviada à Agência Brasil.

Segundo a empresa que administra a Dutra, “foram registradas 46 vítimas, sendo 32 leves, 10 moderadas e quatro graves. A perícia está no local e o destombamento será realizado pela equipe de operações da concessionária”.

O Flamengo também se manifestou sobre o acidente com seus torcedores. “O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local”, diz o Rubro-Negro em nota.

O Flamengo enfrenta o Racing na próxima quarta-feira (29), a partir das 21h30, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. No confronto de ida o Rubro-Negro triunfou por 1 a 0.

