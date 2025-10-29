Mais 198 servidores são empossados para atuar na área da saúde no Ceará

Foto: Divulgação ￼CERIMÔNIA de posse foi realizada no Complexo Cultural Estação das Artes

Um total de 198 novos servidores tomaram posse, nesta terça-feira, 28, para atuar pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Cerimônia ocorreu no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza. Segundo pasta, até o fim do primeiro semestre de 2026 mais 1600 profissionais serão empossados.

Contemplados foram convocados no dia 30 de setembro recente. Grupo que foi empossado na noite de hoje é composto por 37 médicos e 161 profissionais que são da área assistencial, entre eles enfermeiros, técnicos de Enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos.

Ele devem atuar já a partir da próxima semana, em unidades de saúde como: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) e Samu 192 Ceará.

Chagas Vieira, titular da Casa Civil, esteve representando na ocasião o governador Elmano de Freitas (PT). Em coletiva de imprensa, ele informou que mais de 2500 profissionais já foram convocados desde 2023.

"É o fortalecimento da saúde pública. Temos cada vez mais ampliado o serviço da Capital e o do interior do Estado, descentralizando o serviço de saúde, levando o tratamento do câncer para o Interior e tem sido essa a determinação do governador Elmano, fortalecer cada vez mais a nossa secretaria da saúde, valorizar os nossos profissionais, para que a população receba o melhor atendimento", destacou.

Lauro Vieira, Secretário Executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa, também esteve na ocasião e informou que até o fim do primeiro semestre de 2026 mais 1.600 servidores da Saúde serão empossados.

"É de extrema importância esse momento. Primeiro porque é um fortalecimento do serviço público. A gente volta a ter essa cultura da saúde com servidores públicos. Segundo, porque eles vão compor equipamentos de saúde que são muito importantes e são de referência para atendimento terciário", disse.

Servidores empossados comemoram com familiares

Muitos dos profissionais contemplados hoje levaram seus familiares para a cerimônia, dividindo a alegria do momento e recebendo aplausos de orgulho. A enfermeira Leticia Silva, 37, foi uma das empossadas. Ela esteve presente mesmo com o braço enfaixado, em decorrência de um acidente doméstico sofrido.

"Antes de saber do que eu queria, alguma coisa já me mandava para esse caminho (da enfermagem). Eu quero fazer a diferença na vida do outro. Eu passei por isso esses dias agora, fiquei na posição de paciente e eu fui tão bem acolhida. Aquele profissional que pega na nossa mão, assim, faz tanta diferença. É isso que eu quero fazer. Eu sempre quis isso, mas ali eu tive certeza que é o que eu queria fazer", relata.

Leticia foi para a posse ao lado da filha, Maria Luiza, 14, que acompanhou todo o processo preparatório da mãe, na qual se inspira. "Ela é uma pessoa muito forte, tem muitas pessoas ali que ela cuida, mesmo ela superando os traumas dela ela conseguiu estar ali ajudando outras pessoas", diz a adolescente.

Já Amanda Larissa, 25, levou os pais e tios para o evento. Ela é técnica de enfermagem e diz que desde 2021 vive a expectativa da posse. "Estava desistindo já, mas finalmente chegou e meu coração está a mil ainda. (Quero) assumir meu compromisso e dar o melhor para o povo cearense", diz.

Ao seu lado, sua mãe, Francisca Helena, 53, conta que a jovem desde pequena é predestinada para cuidar dos outros. "Teve um tempo, quando ela era novinha, ela foi internada aí no hospital. Aí eu disse: 'Um dia você vai cuidar de quem hoje cuidou de ti' (...) O tempo foi passando, ela estudou para isso e deu certo", conta a doméstica.