Svagito Liebermeister lança livros sobre trauma e cura na CasaCor

Foto: João Filho Tavares ￼SVAGITO Liebermeister: "A maior experiência da vida é o amor"

Foi realizado nesta terça-feira, 28, na Casa Vida&Arte, ambiente dedicado à plataforma de cultura e entretenimento do O POVO na CasaCor Ceará 2025, o lançamento dos livros “Terapia Zen do Aconselhamento” e “Quando a Vida Para”.

O autor é o terapeuta e escritor alemão Svagito Liebermeister e as obras são uma produção das Edições Demócrito Rocha (EDR), selo editorial da Fundação Demócrito Rocha (FDR)

O evento contou com bate-papo, sessão de autógrafos e fotos com o autor.

Durante a conversa com o público, Svagito explicou a diferença entre trauma pessoal e trauma coletivo.

“Trauma pessoal é algo que você vivenciou em sua vida, como um acidente ou algo ocorrido na infância. Trauma coletivo é aquele que não aconteceu diretamente com você, mas com membros da sua família, da sua cultura ou da sua nação. Nós estamos ligados à nossa família e vivenciamos também o trauma dos nossos antecessores”, afirmou.

O autor também refletiu sobre a singularidade humana e a dimensão emocional da vida: “Eu fico surpreso com todos, porque cada ser humano é diferente. Não existem duas pessoas iguais. Quando você olha além da superfície, descobre que cada indivíduo é único”.

A frase, dita pelo escritor, que chamou atenção de muitos presentes foi: “A maior experiência da vida é o amor. Quem não experimentou isso ainda não teve uma experiência completa do que é viver”.

Os livros lançados mesclam visão somática e abordagem sistêmica sobre traumas e processos de cura, incluindo meditações guiadas e exercícios práticos.

Svagito compartilha sua própria trajetória de superação após a morte da esposa, trazendo relatos que unem teoria e experiência pessoal.

O lançamento reuniu um público atento e interessado em conhecer mais sobre o trabalho do autor. Estavam presentes leitores, amigos, jornalistas, editores e também a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar.

Ao fim do bate-papo, uma sala lotada buscava autógrafos, fotos e interação com o escritor, confirmando a curiosidade e o interesse do público pelo tema.