Encontro dos Mídias a convite do O POVO na Casa Vida&Arte

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASil - 29.10.2025 - Encontro dos Mídias na CasaCor (João Filho Tavares O Povo)

O Grupo de Comunicação O POVO promoveu um encontro com os mídias de 17 agências de publicidade na Casa Vida&Arte, espaço do Grupo na CasaCor Ceará. A ação, que ocorreu ontem, 29, reuniu 30 profissionais externos e 10 integrantes do O POVO para a apresentação de novidades e o fortalecimento de parcerias estratégicas. Durante o encontro, realizado pela Gerência de Marketing do O POVO, os convidados participaram de uma visita guiada conduzida por Neuma e Pedro Figueiredo, diretores da CasaCor Ceará.

A iniciativa proporcionou um momento de troca de experiências e fortalecimento de parcerias estratégicas com o setor de comunicação. Os participantes receberam brindes especiais, incluindo ecobags comemorativas aos 100 anos do O POVO, lenço Vida&Arte, vinho Pause O POVO, kit com raquetes de frescobol com bolinha com a marca Esportes O POVO, moleskine, caneta, guia CasaCor e jornal, reforçando o compromisso do Grupo com a inovação e o relacionamento com

o mercado.



