Dummar Neto debate o audiovisual no Ceará

Foto: FCO FONTENELE ￼JOÃO Dummar Neto foi um dos debatedores

O presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, participou ontem, 30, do painel "Panorama Executivo: Atualidade e o Futuro do Mercado Audiovisual em Debate", no SET Nordeste, ocorrido no Hotel Sonata, em Fortaleza. O evento reuniu líderes, executivos e especialistas para discutir tendências, inovações e desafios do setor de broadcast, mídia e entretenimento. A moderadora do painel foi a jornalista Isabela Martin, do Sistema Jangadeiro. Também participaram Milton Turolla (Sistema Jangadeiro), Edson Ferreira (Grupo Cidade de Comunicação) e Alex Magalhães (Sistema Verdes Mares).