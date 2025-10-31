FDR promove conversa sobre arte e design na Casa Vida&Arte

Foto: Samuel Setubal ￼EVENTO foi realizado na Casa Vida&Arte

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realizou, na noite ontem, 30, uma roda de conversa exclusiva para convidados na Casa Vida&Arte, na CasaCor Ceará 2025. Com o tema "Cenários da Criação: Arte, Design e Inteligência Artificial", o encontro propôs um olhar sobre os novos caminhos da criação, em que o gesto humano, a estética artesanal e a inteligência artificial se encontram. A reflexão se concentrou no futuro da criatividade e as conexões entre arte, design e tecnologia. Participaram do encontro os artistas Carlus Campos e Rafael Limaverde e a mediação foi de Andrea Araujo e Deglaucy Jorge, da FDR.