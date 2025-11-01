Após trocas de farpas e ação judicial, Ferroviário decide novo presidente neste sábado, 1º

Foto: DIVULGAÇÃO/FERROVIÁRIO Eleições no time da Barra tem disputa entre candidatos pela primeira vez em 92 anos

O Ferroviário terá seu processo eleitoral para Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo realizado neste sábado, 1º, de 9 às 18 horas, no Estádio Elzir Cabral, sede do clube, na Barra do Ceará.

Esta será a primeira vez na história em que os sócios corais poderão escolher entre dois candidatos para o comando do Tubarão, uma vez que, tradicionalmente, os grupos políticos formavam chapa única para as disputas.

Desta vez, o clima foi tenso nos bastidores do clube, com trocas de farpas entre os candidatos e até ação judicial para adiamento da votação.

No pleito, os torcedores do Ferrão irão escolher presidentes e vices dos dois órgãos para o triênio de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028. Estão aptos para voto os sócio-torcedores contribuintes, ininterruptamente, por, no mínimo, três anos, e associados patrimoniais, com, pelo menos, seis meses completos de presença no quadro social.



Na corrida eleitoral, estão as chapas "Amor e Lealdade" e "Futuro, Orgulho e Tradição", cada uma com nomes relevantes da política coral e divergências em relação a determinados processos do clube.

O primeiro grupo é liderado por Rodger Raniery, que já foi diretor jurídico, vice-presidente do Conselho Deliberativo, cargo que ocupou até 2024, e atuava como Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) antes de se tornar candidato.

As principais propostas da chapa "Amor e Lealdade" são a estruturação do Ferrão com objetivo de retornar às divisões de maior nível técnico e visibilidade, e que o time da Barra do Ceará seja figura frequente na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Além disso, pretende ampliar e melhorar a captação de jovens atletas em Fortaleza e no interior do Ceará.

Liderado pelo ex-presidente Newton Filho, o grupo "Amor e Lealdade" tem como principal bandeira a luta contra o processo de venda da SAF realizada pela atual gestão. Entre os apoiadores de Newton está o atacante Edson Cariús, ídolo na Barra do Ceará e, atualmente, jogador do Tirol.

Além das discussões sobre a SAF, a chapa tem como propostas a revitalização do patrimônio do clube e uma reformulação no setor de futebol, que será chefiado, em caso de vitória, pelo também ex-presidente Clóvis Dias.

Tentativa de adiamento do pleito

No dia 22 deste mês, a chapa "Futuro, Orgulho e Tradição" entrou com ação na Justiça Comum pedindo adiamento das eleições do Ferroviário, alegando "falta de transparência na condução do processo eleitoral". O grupo político afirmava que não recebeu, por parte do Conselho Deliberativo, informações garantidas a chapa por meio do estatuto do clube.



O Conselho, por meio do presidente Abdon Paula Neto, afirmou ao Esportes O POVO que o clube cumpriu com todos os requisitos do estatuto. "No dia 23 de setembro, foi divulgado edital de registro e não houve nenhuma impugnação por parte da chapa citada e nem pedido de informação a partir daí", afirmou o dirigente.



Nesta sexta-feira, 31, a 38ª Vara Cível de Fortaleza indeferiu o pedido do grupo político e manteve as eleições para este sábado, 1º.