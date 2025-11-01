CasaCor recebe a Feira da Associação Ceará Design

A Feira da Associação Ceará Design chega à CasaCor Ceará 2025 neste fim de semana. Em sua primeira edição em formato de feira na mostra, o público pode conferir design gráfico, fotografia, moda, acessórios, joias, objetos autorais e cerâmica. Os expositores traduziem o vigor do design cearense autoral, com nomes que atuam em diferentes segmentos. Há criações de Sérgio Melo, moda autoral de David Lee e o trabalho em artesanato e bordado das artesãs Jô de Paula e Cândida, por exemplo.

Serviço

Quando: sábado, 1º, das 16h às 22 horas; domingo, 2, das 15h às 21 horas

Onde: CasaCor Ceará 2025 (rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 48 no appcasacor.com.br/pt/events/ceara-2025.