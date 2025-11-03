Após tiroteio, disparo atinge fachada da SSPDS

Foto: Daniel Galber/Especial para O Povo ￼SEDE da SSPDS, localizada no Cisp. Imagem meramente ilustrativa

Um tiroteio entre criminosos e policiais militares foi registrado na madrugada deste domingo, 2, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Um dos projéteis disparados na troca de tiros atingiu a fachada da sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), localizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Ninguém ficou ferido. Conforme a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para uma ocorrência com indivíduos armados nas proximidades do Cisp. "Ao chegarem no local, indivíduos atiraram contra as composições policiais e foi feito o revide, consta na nota enviada pela pasta.

"Imagens de câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS não visualizaram nenhuma atitude suspeita de ação criminosa direta à sede da pasta", completou a SSPDS.

Os criminosos envolvidos no tiroteio conseguiram fugir e, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de envolvimento no episódio havia sido preso. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.