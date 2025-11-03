Filme de Guto Parente vence prêmio em festival de SP

Foto: Tardo Filmes/Embaúba Filmes/Divulgação ￼CENA do filme cearense 'Morte e Vida Madalena'

"Morte e Vida Madalena", novo longa-metragem do cearense Guto Parente, conquistou mais um prêmio na última quinta-feira, 30, na 49º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A produção, que conta com um elenco majoritariamente do Ceará, foi laureada com o Especial do Júri no prêmio Prisma Queer. O filme estreou no FidMarseille (França), vencendo o prêmio Ciné de distribuição.

A mostra de São Paulo premiou ainda "A Natureza das Coisas Invisíveis", da brasiliense Rafaela Camelo, como Melhor Filme Brasileiro. "The President's Cake", de Hasan Hadi, coprodução entre Iraque, Estados Unidos e Catar, ganhou como Melhor Filme e "DJ Ahmet," de Georgi M. Unkovski, levou um prêmio especial.