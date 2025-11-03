Mega da Virada 2025: prêmio pode chegar a R$ 1 bi

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Apostas abertas: Apostadores já podem escolher os números da Mega da Virada 2025

Já é possível fazer as apostas para a Mega da Virada 2025, concurso previsto para 31 de dezembro. O prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor irá bater recorde. A premiação inicial seria de R$ 850 milhões e superava em mais de 33% o montante da edição passada de R$ 635,4 milhões.

A aposta simples, com escolha de seis números, custa R$ 6. A partir de hoje, 3, Neste ano, a Caixa ampliou o horário de realização das apostas em uma hora. Além da modalidade presencial, nas Loterias Caixa também podem fazer a "fezinha" no portal oficial Loterias Caixa ou pelo app. Clientes da Caixa têm acesso pelo internet banking. (Samuel Pimentel)