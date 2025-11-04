Militante morre aos 100 anos

Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação Agência Gov Clara Charf morreu aos 100 anos de idade

A militante de esquerda Clara Charf, viúva do guerrilheiro Carlos Marighella, morreu na madrugada de ontem, 3, em São Paulo, aos 100 anos de idade. Ela estava internada e entubada há alguns dias, informou Vera Vieira, diretora-executiva da Associação Mulheres Pela Paz, fundada e presidida por Charf. O presidente Lula (PT) lamentou, por meio de suas redes sociais, a morte de Charf. "Com seu falecimento, o Brasil perde uma mulher extraordinária. E eu perco uma companheira de muitas caminhadas", escreveu o presidente no X. (Wilnan Custódio, especial para O POVO)