Maria, Francisco e Silva: veja os nomes mais utilizados no Ceará

Maria e Francisco são os nomes mais utilizados no Ceará, de acordo com a pesquisa Nomes do Brasil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento completo foi divulgado nessa terça-feira, 4, e tem como base os dados do Censo Demográfico de 2022.
Ao todo, 12% das mulheres cearenses, cerca de 1,1 milhão, se chamam Maria. Entre os homens, 546 mil possuem o nome Francisco, equivalente a 6% da população masculina do Estado.
Confira nomes mais usados no Ceará:
Mulhres:
Homens:
O Estado possui alguns recortes interessantes apontados pelo IBGE, como os casos dos municípios de Morrinho e Bela Cruz, onde a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria. Em Santana do Acaraú, há outro cenário curioso, já que 10% de todos os moradores da cidade receberam o nome "Ana".
Silva é o sobrenome mais frequente no Estado, sendo usado por 19% da população, ou seja, 1,6 milhão de pessoas.
Assim como no Ceará, Maria é o nome mais utilizado também em território nacional, com mais de 12 milhões espalhadas pelo Brasil. Já entre os homens, Francisco é apenas o 4° mais usado, sendo José o mais recorrente, com 5,1 milhão de pessoas.
Nos sobrenomes, Silva segue na primeira posição, no documento de 34 milhões de pessoas. Essa foi a primeira vez que a pesquisa disponibilizou informações sobre qual o sobrenome mais usado nas localidades pelo País.
A pesquisa tem como base o Censo Demográfico de 2022. Ao todo, mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes foram catalogados e classificados de acordo com sexo, média de idade e região de registro.
Veja ranking dos nomes mais utilizados no País
Mulheres:
Homens:
Entre os nascidos de 2020 a 2022, Maria e João são os nomes mais comuns em cada sexo, com 571 mil e 247 mil, respectivamente.
A pesquisa também aponta para uma maior distribuição dos nomes dos bebês no País, já que entre 2010 e 2019, todos os 10 nomes mais registrados tinham pelo menos 248 mil exemplares, enquanto entre 2020 e 2022, apenas os dois primeiros, Maria e Ana, alcançaram esses números.
Os dados da pesquisa estão reunidos na plataforma "Nomes do Brasil", administrada pelo IBGE. Nela, é possível saber quantas pessoas têm determinado nome em uma localidade. Para saber quantos "xarás" você tem, basta acessar o site, pesquisar pelo seu nome na aba "buscar nome" e usar os filtros que deseja, como por estado, idade ou município.
Os resultados mostram quantas pessoas nasceram com seu nome em cada década, quantas pessoas possuem ele, a média de idade dentre essas e popularidade.
Também é possível ver variações mais populares do nome, signos mais frequentes entre seus "xarás" e outras curiosidades
