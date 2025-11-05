Logo O POVO+
Maria, Francisco e Silva: veja os nomes mais utilizados no Ceará
Maria, Francisco e Silva: veja os nomes mais utilizados no Ceará

Levantamento foi realizado pelo IBGE e divulgado nessa terça-feira, 4; José é o nome masculino mais utilizado no Brasil
Levantamento mostra nomes mais usados no Brasil e no mundo (Foto: Reprodução/Freepik)
Levantamento mostra nomes mais usados no Brasil e no mundo

Maria e Francisco são os nomes mais utilizados no Ceará, de acordo com a pesquisa Nomes do Brasil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento completo foi divulgado nessa terça-feira, 4, e tem como base os dados do Censo Demográfico de 2022.

Ao todo, 12% das mulheres cearenses, cerca de 1,1 milhão, se chamam Maria. Entre os homens, 546 mil possuem o nome Francisco, equivalente a 6% da população masculina do Estado.

Confira nomes mais usados no Ceará:

Mulhres:

  1. Maria - 1.105.398
  2. Ana - 270.007
  3. Francisca - 220.558
  4. Antonia - 158.154
  5. Raimunda - 38.710
  6. Rita - 26.138
  7. Vitoria - 24.634
  8. Cicera - 24.530
  9. Lara - 17.107
  10. Leticia - 15.643

Homens:

  1. Francisco - 546.074
  2. Jose - 399.572
  3. Antonio - 296.624
  4. Joao - 187.759
  5. Pedro - 93.222
  6. Raimundo - 79.720
  7. Carlos - 70.896
  8. Paulo - 56.756
  9. Luiz - 49.239
  10. Cicero - 42.927

O Estado possui alguns recortes interessantes apontados pelo IBGE, como os casos dos municípios de Morrinho e Bela Cruz, onde a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria. Em Santana do Acaraú, há outro cenário curioso, já que 10% de todos os moradores da cidade receberam o nome "Ana".

Silva é o sobrenome mais frequente no Estado, sendo usado por 19% da população, ou seja, 1,6 milhão de pessoas.

Maria segue como o mais usado no Brasil e Francisco dá lugar a José

Assim como no Ceará, Maria é o nome mais utilizado também em território nacional, com mais de 12 milhões espalhadas pelo Brasil. Já entre os homens, Francisco é apenas o 4° mais usado, sendo José o mais recorrente, com 5,1 milhão de pessoas.

Nos sobrenomes, Silva segue na primeira posição, no documento de 34 milhões de pessoas. Essa foi a primeira vez que a pesquisa disponibilizou informações sobre qual o sobrenome mais usado nas localidades pelo País.

A pesquisa tem como base o Censo Demográfico de 2022. Ao todo, mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes foram catalogados e classificados de acordo com sexo, média de idade e região de registro.

Veja ranking dos nomes mais utilizados no País

Mulheres:

  1. Maria - 12.224.470
  2. Ana - 3.929.951
  3. Francisca - 661.582
  4. Julia - 646.239
  5. Antonia - 552.951
  6. Juliana - 536.687
  7. Adriana - 533.801
  8. Fernanda - 520.705
  9. Marcia - 520.013
  10. Patricia - 499.140

Homens:

  1. Jose - 5.141.822
  2. Joao - 3.410.873
  3. Antonio - 2.231.019
  4. Francisco - 1.659.196
  5. Pedro - 1.613.671
  6. Carlos - 1.468.116
  7. Lucas - 1.332.182
  8. Luiz - 1.328.252
  9. Paulo - 1.326.222
  10. Gabriel - 1.201.030

Entre os nascidos de 2020 a 2022, Maria e João são os nomes mais comuns em cada sexo, com 571 mil e 247 mil, respectivamente.

A pesquisa também aponta para uma maior distribuição dos nomes dos bebês no País, já que entre 2010 e 2019, todos os 10 nomes mais registrados tinham pelo menos 248 mil exemplares, enquanto entre 2020 e 2022, apenas os dois primeiros, Maria e Ana, alcançaram esses números.

Como saber quantas pessoas têm o seu nome

Os dados da pesquisa estão reunidos na plataforma "Nomes do Brasil", administrada pelo IBGE. Nela, é possível saber quantas pessoas têm determinado nome em uma localidade. Para saber quantos "xarás" você tem, basta acessar o site, pesquisar pelo seu nome na aba "buscar nome" e usar os filtros que deseja, como por estado, idade ou município.

Os resultados mostram quantas pessoas nasceram com seu nome em cada década, quantas pessoas possuem ele, a média de idade dentre essas e popularidade.

Também é possível ver variações mais populares do nome, signos mais frequentes entre seus "xarás" e outras curiosidades

