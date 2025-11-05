UFC lança dois editais de concursos com 77 vagas para níveis técnico, médio e superior

Foto: AURÉLIO ALVES A prova escrita será no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos dos dois editais

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou dois editais de concurso público com 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação.

São 50 para nível superior e outras 27 para nível médio/técnico. As inscrições abrem às 10 horas de 1º de dezembro e se encerram às 23h59min do dia 15 do mesmo mês.

O Edital n.º 1/2025 (clique aqui para ver) tem 49 vagas de nível superior e 12 para nível técnico/médio. Os cargos para superior são:

Administrador (4 vagas)

Arquiteto e urbanista (1)

Arquivista (1)

Auditor (1)

Bibliotecário-documentalista (3)

Contador (1)

Economista (1)

Enfermeiro (5)

Engenheiro agrônomo (1)

Estatístico (1)

Farmacêutico (2)

Farmacêutico / Bioquímica (2)

Fisioterapeuta (4), médico

Cardiologia (1)

Médico / Medicina da Família e Comunidade (1)

Médico / Medicina do Trabalho (1)

Médico / Psiquiatria (5)

Nutricionista / Nutrição em Alimentação Coletiva (2)

Odontólogo (1)

Pedagogo (1)

Produtor cultural (2)

Psicólogo / Psicologia Educacional (4)

Químico (1)

Técnico em assuntos educacionais (3)

Para nível médio/técnico

Técnico em Enfermagem (6)

Técnico de Tecnologia da Informação / Suporte em Sistemas e Redes de Computadores (3)

Técnico em Contabilidade (2)

Técnico em Agropecuária (1)

Já no Edital n.º 2/2025 (clique aqui para ver) tem 15 colocações para técnicos de laboratório, distribuídos entre as seguintes áreas:

Análises Clínicas (1)

Biotecnologia (1)

Biotério (1)

Eletrotécnica (1)

Fertilidade de Solos (1)

Física (2)

Gestão da Produção (2)

Mineração (1)

Prótese Dentária (2)

Química (2)

Resíduos Sólidos (1)

Além dessas, também há uma vaga de nível superior, para:

Tecnólogo / Mecatrônica Industrial (1)

Como se inscrever no concurso da UFC

A partir da data disponível, entre no site da Central de Concursos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) da UFC e clique no edital desejado.

É preciso realizar o envio dos dados pessoais por meio do Formulário de Solicitação de Inscrição.

Após esta etapa, o boleto de pagamento estará disponível no nome do candidato.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para os de nível superior.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência, terminal ou correspondente bancário do Banco do Brasil, ou no Internet Banking, até a data do vencimento.

Isenção no concurso da UFC

Para isenção de taxa de inscrição, os candidatos deverão fazer a solicitação pelo site da FCPC, das 10h do dia 11 de novembro às 23h59min do dia 12 de novembro de 2025.

Os editais reservam 5% das vagas a candidatos com deficiência. Para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas são 30%, nos casos em que sejam oferecidas duas ou mais vagas no cargo/área.

Quando será a prova dos concursos da UFC

A prova escrita será no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos dos dois editais.

O conteúdo exigido será composto por questões de Língua Portuguesa, Legislação e conhecimentos específicos.

Quando será a divulgação do resultado dos concursos da UFC

A divulgação do resultado para o concurso do Edital n.º 1/2025 está prevista para 11 de maio de 2026.

Para o Edital n.º 2/2025 ainda haverá prova prática, a ser aplicada de 22 de abril a 21 de maio de 2026. O resultado deste está para 10 de junho de 2026.

