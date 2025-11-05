Logo O POVO+
UFC lança dois editais de concursos com 77 vagas para níveis técnico, médio e superior
UFC lança dois editais de concursos com 77 vagas para níveis técnico, médio e superior

O primeiro edital tem 49 vagas de nível superior e 12 de nível técnico/médio. O segundo tem 15 para técnicos de laboratório e uma superior
A prova escrita será no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos dos dois editais (Foto: AURÉLIO ALVES)
A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou dois editais de concurso público com 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. 

São 50 para nível superior e outras 27 para nível médio/técnico. As inscrições abrem às 10 horas de 1º de dezembro e se encerram às 23h59min do dia 15 do mesmo mês.

O Edital n.º 1/2025 (clique aqui para ver) tem 49 vagas de nível superior e 12 para nível técnico/médio. Os cargos para superior são:

  • Administrador (4 vagas)
  • Arquiteto e urbanista (1)
  • Arquivista (1)
  • Auditor (1)
  • Bibliotecário-documentalista (3)
  • Contador (1)
  • Economista (1)
  • Enfermeiro (5)
  • Engenheiro agrônomo (1)
  • Estatístico (1)
  • Farmacêutico (2)
  • Farmacêutico / Bioquímica (2)
  • Fisioterapeuta (4), médico
  • Cardiologia (1)
  • Médico / Medicina da Família e Comunidade (1)
  • Médico / Medicina do Trabalho (1)
  • Médico / Psiquiatria (5)
  • Nutricionista / Nutrição em Alimentação Coletiva (2)
  • Odontólogo (1)
  • Pedagogo (1)
  • Produtor cultural (2)
  • Psicólogo / Psicologia Educacional (4)
  • Químico (1)
  • Técnico em assuntos educacionais (3)

Para nível médio/técnico

  • Técnico em Enfermagem (6)
  • Técnico de Tecnologia da Informação / Suporte em Sistemas e Redes de Computadores (3)
  • Técnico em Contabilidade (2)
  • Técnico em Agropecuária (1)

Já no Edital n.º 2/2025 (clique aqui para ver) tem 15 colocações para técnicos de laboratório, distribuídos entre as seguintes áreas:

  • Análises Clínicas (1)
  • Biotecnologia (1)
  • Biotério (1)
  • Eletrotécnica (1)
  • Fertilidade de Solos (1)
  • Física (2)
  • Gestão da Produção (2)
  • Mineração (1)
  • Prótese Dentária (2)
  • Química (2)
  • Resíduos Sólidos (1)

Além dessas, também há uma vaga de nível superior, para:

  • Tecnólogo / Mecatrônica Industrial (1)

Como se inscrever no concurso da UFC

A partir da data disponível, entre no site da Central de Concursos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) da UFC e clique no edital desejado. 

É preciso realizar o envio dos dados pessoais por meio do Formulário de Solicitação de Inscrição.

Após esta etapa, o boleto de pagamento estará disponível no nome do candidato.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para os de nível superior.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência, terminal ou correspondente bancário do Banco do Brasil, ou no Internet Banking, até a data do vencimento.

Isenção no concurso da UFC

Para isenção de taxa de inscrição, os candidatos deverão fazer a solicitação pelo site da FCPC, das 10h do dia 11 de novembro às 23h59min do dia 12 de novembro de 2025. 

Os editais reservam 5% das vagas a candidatos com deficiência. Para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas são 30%, nos casos em que sejam oferecidas duas ou mais vagas no cargo/área.

Quando será a prova dos concursos da UFC

A prova escrita será no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos dos dois editais.

O conteúdo exigido será composto por questões de Língua Portuguesa, Legislação e conhecimentos específicos.

Quando será a divulgação do resultado dos concursos da UFC

A divulgação do resultado para o concurso do Edital n.º 1/2025 está prevista para 11 de maio de 2026

Para o Edital n.º 2/2025 ainda haverá prova prática, a ser aplicada de 22 de abril a 21 de maio de 2026. O resultado deste está para 10 de junho de 2026

