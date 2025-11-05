UFC lança dois editais de concursos com 77 vagas para níveis técnico, médio e superior

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou dois editais de concurso público com 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação.
São 50 para nível superior e outras 27 para nível médio/técnico. As inscrições abrem às 10 horas de 1º de dezembro e se encerram às 23h59min do dia 15 do mesmo mês.
O Edital n.º 1/2025 (clique aqui para ver) tem 49 vagas de nível superior e 12 para nível técnico/médio. Os cargos para superior são:
Para nível médio/técnico
Já no Edital n.º 2/2025 (clique aqui para ver) tem 15 colocações para técnicos de laboratório, distribuídos entre as seguintes áreas:
Além dessas, também há uma vaga de nível superior, para:
A partir da data disponível, entre no site da Central de Concursos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) da UFC e clique no edital desejado.
É preciso realizar o envio dos dados pessoais por meio do Formulário de Solicitação de Inscrição.
Após esta etapa, o boleto de pagamento estará disponível no nome do candidato.
A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para os de nível superior.
O pagamento pode ser feito em qualquer agência, terminal ou correspondente bancário do Banco do Brasil, ou no Internet Banking, até a data do vencimento.
Para isenção de taxa de inscrição, os candidatos deverão fazer a solicitação pelo site da FCPC, das 10h do dia 11 de novembro às 23h59min do dia 12 de novembro de 2025.
Os editais reservam 5% das vagas a candidatos com deficiência. Para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas são 30%, nos casos em que sejam oferecidas duas ou mais vagas no cargo/área.
A prova escrita será no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos dos dois editais.
O conteúdo exigido será composto por questões de Língua Portuguesa, Legislação e conhecimentos específicos.
A divulgação do resultado para o concurso do Edital n.º 1/2025 está prevista para 11 de maio de 2026.
Para o Edital n.º 2/2025 ainda haverá prova prática, a ser aplicada de 22 de abril a 21 de maio de 2026. O resultado deste está para 10 de junho de 2026.