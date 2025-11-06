Conta de água e esgoto ficará 9,73% mais cara a partir desta quarta

Foto: FERNANDA BARROS Conta de água e esgoto ficará 9,73% mais cara

A conta de água e esgoto no Ceará ficará 9,73% mais cara a partir desta quarta-feira, dia 5. Com a revisão, o valor médio dos serviços nos 152 municípios atendidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) passa a ser de R$ 6,90 por metro cúbico (m³).

O reajuste aprovado no início deste mês pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) terá impacto na conta de 5,67 milhões de consumidores no Estado.

Na época, a Cagece informou que a revisão extraordinária considera os custos operacionais e de manutenção incorridos em 2024, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a sustentabilidade das operações.

“Dessa forma, a Cagece garantirá os investimentos necessários à manutenção, expansão e melhoria contínua dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário do Estado”, complementou em comunicado.

Também reforçou que a revisão tarifária contempla o cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços públicos, conforme estabelecido nos contratos de programa firmados pela companhia com os municípios.

Desde janeiro de 2023, a Cagece já repassou ao consumidor cearense 35,67% de aumento tarifário.

Confira os últimos reajustes tarifários da Cagece

16 de junho de 2013 para Interior e 24 de junho de 2013 para Fortaleza: 8,51%



6 de julho de 2014/Capital: 7,30%



6 de julho de 2014/Interior com exceção de Itapipoca/revisão extraordinária não linear: 7,51%



19 de dezembro de 2015 para Fortaleza e 20 de dezembro de 2015 para o Interior/revisão extraordinária não linear: 12,90%



23 de abril de 2016/complemento de revisão extraordinária linear: 11,96%



26 de junho de 2017/revisão ordinária linear: 12,90%



23 de setembro de 2017/revisão ordinária linear: 4,33%



22 de janeiro de 2018/complementação tarifária: 5,70%



24 de março de 2019/revisão ordinária linear: 15,86%



A partir do Marco Legal do Saneamento

29 de janeiro de 2021, à exceção de Itapipoca: 12,25%



30 de janeiro de 2022/revisão ordinária linear: 6,69%



28 de janeiro de 2023/reajuste linear: 3,55%



29 de outubro de 2023/reajuste extraordinário linear: 14,39%



5 de agosto de 2024/reajuste extraordinário linear: 8%

5 de novembro de 2025/reajuste extraordinário linear: 9,73%

Cagece em números no Ceará

Dados do último balanço da Companhia de Água e Esgoto mostram que a empresa atende:

152 municípios com abastecimento de água



150 Estações de Tratamento de Água (ETAs)



Índice de cobertura de água: 99,21%



Índice de cobertura de esgoto: 49,61%



Investimentos: R$ 1,32 bilhão



Extensão de rede de água: 18,5 mil km



Extensão de rede de esgoto: 5,8 mil km



283 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), mas 94 são operadas pela Cagece e 189 estão em operação por meio de Parceria Público-Privada (PPP)

colaborou Beatriz Cavalcante

Mais notícias de Economia