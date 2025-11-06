Conta de água e esgoto ficará 9,73% mais cara a partir desta quarta

A conta de água e esgoto no Ceará ficará 9,73% mais cara a partir desta quarta-feira, dia 5. Com a revisão, o valor médio dos serviços nos 152 municípios atendidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) passa a ser de R$ 6,90 por metro cúbico (m³).
Na época, a Cagece informou que a revisão extraordinária considera os custos operacionais e de manutenção incorridos em 2024, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a sustentabilidade das operações.
“Dessa forma, a Cagece garantirá os investimentos necessários à manutenção, expansão e melhoria contínua dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário do Estado”, complementou em comunicado.
Também reforçou que a revisão tarifária contempla o cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços públicos, conforme estabelecido nos contratos de programa firmados pela companhia com os municípios.
Desde janeiro de 2023, a Cagece já repassou ao consumidor cearense 35,67% de aumento tarifário.
Confira os últimos reajustes tarifários da Cagece
16 de junho de 2013 para Interior e 24 de junho de 2013 para Fortaleza: 8,51%
6 de julho de 2014/Capital: 7,30%
6 de julho de 2014/Interior com exceção de Itapipoca/revisão extraordinária não linear: 7,51%
19 de dezembro de 2015 para Fortaleza e 20 de dezembro de 2015 para o Interior/revisão extraordinária não linear: 12,90%
23 de abril de 2016/complemento de revisão extraordinária linear: 11,96%
26 de junho de 2017/revisão ordinária linear: 12,90%
23 de setembro de 2017/revisão ordinária linear: 4,33%
22 de janeiro de 2018/complementação tarifária: 5,70%
24 de março de 2019/revisão ordinária linear: 15,86%
A partir do Marco Legal do Saneamento
29 de janeiro de 2021, à exceção de Itapipoca: 12,25%
30 de janeiro de 2022/revisão ordinária linear: 6,69%
28 de janeiro de 2023/reajuste linear: 3,55%
29 de outubro de 2023/reajuste extraordinário linear: 14,39%
5 de agosto de 2024/reajuste extraordinário linear: 8%
5 de novembro de 2025/reajuste extraordinário linear: 9,73%
Cagece em números no Ceará
Dados do último balanço da Companhia de Água e Esgoto mostram que a empresa atende:
152 municípios com abastecimento de água
150 Estações de Tratamento de Água (ETAs)
Índice de cobertura de água: 99,21%
Índice de cobertura de esgoto: 49,61%
Investimentos: R$ 1,32 bilhão
Extensão de rede de água: 18,5 mil km
Extensão de rede de esgoto: 5,8 mil km
283 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), mas 94 são operadas pela Cagece e 189 estão em operação por meio de Parceria Público-Privada (PPP)