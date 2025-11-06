Parte do teto cede em unidade da Maternidade-Escola em Fortaleza

Foto: Reprodução redes sociais No momento do incidente, equipes realizavam atendimentos, mas, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), não houve feridos nem prejuízo assistencial.

Parte do teto de uma unidade da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac-UFC/Ebserh) cedeu na tarde dessa terça-feira, 4, enquanto equipes realizavam atendimentos no local.

Apesar do incidente, o hospital informou que não houve interrupção dos serviços nem prejuízo aos pacientes que estavam na unidade no momento.

Em nota enviada ao O POVO, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) explicou que o material que caiu era o forro de PVC e ressaltou que o episódio “não ocasionou nenhum prejuízo assistencial aos usuários”.

Teto desaba em sala de UTI neonatal da Maternidade-Escola em Fortaleza.

Relatos apontam que um gato teria causado a queda do forro de PVC da unidade. O animal aparece em vídeos do incidente que circulam nas redes sociais, mas a informação não foi confirmada pelo hospital.



Sindicato classifica caso como “gravíssimo” e critica gestão da saúde

O presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará (Simec), Edmar Fernandes, classificou a situação como “gravíssima” em entrevista à rádio O POVO CBN. Segundo ele, alguns funcionários foram levados ao Hospital São José e aguardam informações sobre o estado de saúde das crianças que estavam internadas na sala no momento em que o teto cedeu. Confira imagem.

“Tragédia gravíssima que revela a falta de prioridade à gestão pública do estado do Ceará relacionado tanto à pediatria como às nossas maternidades. Ao lado existe uma UTI que há 10 anos está pronta e que nunca foi aberta. Existem UTIs que estão superlotadas”, afirmou Edmar.

Causas estão sob investigação

A instituição informou ainda que adotou as providências necessárias logo após o ocorrido, com a recomposição imediata do forro da área afetada.

A Ebserh não detalhou o motivo da queda e disse que as causas do incidente estão sendo apuradas pela equipe técnica do hospital. (Colaborou Bruna Lira/O POVO CBN)

