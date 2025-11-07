Casal é preso suspeito de colocar cocaína em bebida que matou dois homens em Fortaleza

Um casal foi preso suspeito de ter colocado cocaína dentro da bebida que teria matado dois homens no Planalto Pici, em Fortaleza, na segunda-feira, 3. Conforme investigações da Polícia Civil, o homem preso teria desavença com uma das vítimas por cíumes da sua companheira, também detida.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), laudos periciais da Perícia Forense do Estado (Pefoce) identificaram que as mortes dos homens (um de 54 anos e o outro ainda não identificado) foi por intoxicação exógena pela ingestão de álcool e cocaína.
No sangue das vítimas foi detectada a presença de cocaina e de metabólicos da droga, como o cocaetileno, produzido no fígado em virtude do consumo concomitante de etanol e cocaína.
Durante a investigação, um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 41 anos, foram identificados como suspeitos de ter adulterado a bebida. O homem já possui "passagens por crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, furtos, dano, crime ambiental, falsa identidade e desacato".
O preso "teria uma desavença com as vítimas por ciúmes da sua companheira". Eles foram localizados e conduzidos para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), "onde foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio".
Caso foi registrado no início dessa semana. Na ocasião, quatro homens estava bebendo em uma via pública da região quando começaram a apresentar sintomas de mal-estar.
Vítimas foram socorridas para unidades hospitalares, mas um dos homens, de 54 anos, já chegou morto no local e outro, que nao teve identidade confirmada, teria ido a óbito momentos depois. Não há atulizações sobre o estado de saúde dos demais.