Operação Saturação Total reforça patrulhamento com mais de 800 policiais no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS ￼SAÍDA da Operação Saturação Total, na Praça da Parangaba

As forças de segurança do Ceará deflagraram, nesta sexta-feira, 7, mais uma fase da "Operação Integração Saturação Total", uma ofensiva contra grupos criminosos em todo o estado. A ação mobiliza um efetivo extraordinário de 806 agentes, sendo 224 concentrados na capital cearense.

O lançamento oficial ocorreu na Praça da Parangaba, em Fortaleza, e contou com a presença dos secretários Roberto Sá, da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Mauro Albuquerque, Administração Penitenciária (SAP).

A operação não é aleatória. Segundo a SSPDS, o destacamento das equipes segue um mapeamento estratégico baseado em indicadores criminais levantados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O objetivo é atuar preventivamente nas áreas mais críticas ("manchas criminais") e, simultaneamente, cumprir mandados de prisão.

Durante o lançamento, o secretário Roberto Sá destacou o caráter técnico da ação e o esforço conjunto das polícias Militar, Civil e Penal.

"Esse é um policiamento extraordinário, que atuará em regiões predefinidas por meio de levantamentos que temos da nossa Supesp. São esses indicadores que norteiam nossas decisões. São mais policiais circulando em todo o estado, exatamente para fazer a prevenção, mas também para prender quem comete algum tipo de crime", afirmou o titular da SSPDS.

Forças de Segurança capturaram mais de 1.800 membros de organizações criminosas no Ceará

Segundo a SSPDS, 1.851 pessoas já foram presas ou apreendidas por integrarem estas organizações apenas entre janeiro e setembro, um salto de 86,6% em relação ao ano passado.

Em setembro, o volume de prisões ligadas ao crime organizado cresceu quase 280% na comparação com 2024.

As ações foram intensificadas no combate aos crimes violentos e expulsões de moradores. No acumulado do ano, 2.148 suspeitos de homicídio foram retirados de circulação. Entre agosto e novembro, operações focadas em combater deslocamentos forçados resultaram em mais 42 capturas.

"Reforçar o patrulhamento já existente, com horas extras, os policiais estão nas suas folgas para trabalhar de forma voluntária, recebem uma remuneração por isso", diz o secretário Roberto Sá.

"É uma determinação do governador usar todos os recursos para proteger a nossa população. É um momento que a gente alinha a estratégia, mas agradece a cada policial. Faço questão de agradecer um por um, de ter entrado pela polícia, por ter feito esse compromisso, esse juramento e sair para um compromisso e sair de um serviço como esse sem saber se vai voltar, se Deus quiser vão voltar e vão voltar com muitos presos", completa.

