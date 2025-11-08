Logo O POVO+
Penaforte registra maior temperatura do Ceará em 2025
Penaforte registra maior temperatura do Ceará em 2025

Valores observados no Município, de aproximadamente 41ºC, entram para o ranking histórico das maiores temperaturas já observadas pela Funceme quanto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Cidade registrou as maiores temperaturas do Ceará em 2025 (Foto: Reprodução/Google Street View)
Foto: Reprodução/Google Street View Cidade registrou as maiores temperaturas do Ceará em 2025

A maior temperatura registrada no Ceará em 2025 foi de 41ºC, em Penaforte, a 545 km de Fortaleza. De acordo com a dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Município registrou 41,3ºC em 19 de outubro e 41,5ºC em 5 de novembro. 

O recorde estadual é de Jaguaribe, com 41,9ºC em 31 de outubro de 2023. A Funceme destaca que Barro também integra o ranking de cidades do interior cearense com altas temperaturas. 

Baixa umidade do ar, pouca nebulosidade e alta incidência de radiação solar favorecem as altas, que em 2025 teve ainda o fator agravante da presença de uma massa de ar seco sobre o Nordeste e pela circulação de alta pressão atmosférica.

“Esses fatores favorecem o aquecimento mais intenso da superfície e contribuem para registros de temperatura mais elevados”, explica em nota da Funceme o meteorologista Bruno Rodrigues.

Temperaturas mais altas no Ceará nos últimos sete dias

41.5 °C Penaforte
39.0 °C Missão Velha
38.9 °C Viçosa do Ceará
38.9 °C Varjota
38.8 °C Iguatu


 

