Meninas-mães

Foto: o povo capa

Um dado do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) expôs uma realidade alarmante: em 2025, 370 partos no Ceará foram de meninas com idades até 14 anos. O que perfaz, entre janeiro e setembro, uma média de 1,3 por dia. Ou seja, pelo menos uma menina com menos de 14 anos deu à luz a cada dia no Ceará. Os números, no entanto, já foram ainda piores, e caíram 32% em cinco anos, saindo de 979 em 2020 para 662 em 2024. Os detalhes desse levantamento figuraram na manchete do O POVO de terça-feira, 4.



