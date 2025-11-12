TRE-CE promove concurso literário

Foto: Ascom TRE-CE/Divulgação CONCURSO LITERÁRIO DO TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) promoveu ontem, 11, a cerimônia de premiação dos vencedores do I Concurso Literário Biblioteca Advogado Aroldo Mota - Edição Desembargadora Auri Moura Costa.

Foram dez trabalhos premiados nesta primeira edição do certame - 5 na Categoria Temática Livre e 5 na Categoria em homenagem à desembargadora Auri Moura Costa. A jornalista Daniela Nogueira, do O POVO, fez parte da Comissão Julgadora de avaliação dos textos.

Entre os dez premiados, há quatro servidores do TRE-CE, três do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), um do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) e dois da Justiça Federal.

A iniciativa é da Escola Judiciária Eleitoral Cearense (Ejec) e de sua Seção de Memória Eleitoral e Biblioteca (Semeb).



