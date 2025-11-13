Amazon abre 300 vagas no Ceará para a Black Friday 2025

Foto: AURÉLIO ALVES Vagas são para o centro de distribuição da Amazon no Ceará

A Amazon intensificou sua presença no Ceará às vésperas da Black Friday e abriu 300 vagas temporárias distribuídas entre os centros logísticos de Fortaleza, Maracanaú e Eusébio.



O reforço operacional acompanha o avanço acelerado da empresa no Estado, que se tornou um dos principais polos de distribuição da marca no Nordeste.



Os postos fazem parte das 13 mil contratações temporárias anunciadas pela companhia em todo o país para o período de maior demanda do varejo, número que é o dobro do registrado no ano passado.



Segundo a empresa, o volume de vagas reflete uma estratégia nacional de expansão que, somente em 2025, adicionou mais de 100 novos polos logísticos e fez a Amazon ultrapassar a marca de 250 centros operando no Brasil.



No Ceará, desde a inauguração do primeiro centro de distribuição em 2021, descrito pela empresa como “uma das operações mais importantes da Amazon no Nordeste”, a companhia já investiu R$ 916 milhões no Estado.



Embora não tenha detalhado quanto desse montante corresponde a 2025, a empresa afirma que o ano representa “uma parte substancial” desses aportes, alinhada à estratégia de acelerar entregas na região.



A ampliação da infraestrutura local permitiu reduzir de forma significativa o tempo de envio dos pedidos para consumidores nordestinos.



De acordo com Thomas Kampel, head de comunicação corporativa da Amazon Brasil, 50% das compras já chegam em até 48 horas em diversas cidades do Nordeste, avanço que acompanha a maior expansão logística da história da empresa no país.



“Nosso investimento reflete o compromisso em oferecer entregas cada vez mais rápidas em 100% dos municípios brasileiros”, afirma.



Empregos e tecnologia



A empresa não estabelece uma meta fixa de efetivação das vagas temporárias, mas afirma que historicamente muitos dos contratados se tornam funcionários permanentes, sobretudo em períodos de crescimento como o atual. Entre 2024 e 2025, o número de empregos diretos e indiretos gerados pela Amazon no país saltou de 18 mil para 36 mil.



Nos centros logísticos cearenses, segundo Kampel, todos os colaboradores, inclusive temporários, têm acesso a treinamentos em tecnologias de automação e sistemas avançados utilizados na operação.



A empresa destaca que parte dessas soluções é baseada em inteligência artificial, aplicada para organizar estoque, prever demanda e otimizar rotas de entrega. Em 2024, os sistemas de IA da companhia identificaram riscos em 200 milhões de ruas e emitiram 18 milhões de alertas de segurança para motoristas no Brasil.



Questionada sobre possíveis aberturas de novas unidades em 2026, a Amazon afirma que o Ceará segue sendo considerado estratégico, mas não comenta planos futuros.



Seleção de vagas



As 300 vagas abertas no Estado incluem funções como controle de estoque, separação de mercadorias, conferência de encomendas e manutenção de equipamentos. A Amazon afirma oferecer salários e benefícios competitivos, mas não detalhou valores.



As contratações acompanham a ampliação do catálogo da empresa, que passou a oferecer mais de 180 milhões de produtos em 2025, incluindo itens regionais e internacionais.



