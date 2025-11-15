Ex-prefeito de Tamboril morre em acidente na CE-187

Foto: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO e arquivo pessoal Pedro Calisto da Silva, ex-prefeito de Tamboril, morreu em acidente na CE-187 na tarde dessa quinta-feira, 13

O ex-prefeito de Tamboril, Pedro Calisto da Silva, 65, morreu em um grave acidente registrado por volta das 13 horas dessa quinta-feira, 13, na CE-187/ BR-404, próximo à entrada da localidade de Várzea Grande, em Crateús, a cerca de 318 km de Fortaleza. Ele deixa esposa e quatro filhos.

Depois da morte, golpistas tentaram aplicar golpes em familiares da vítima utilizando imagem da viúva pedindo ajuda para despesas fúnebres.

MPCE denuncia motorista que causou acidente e matou duas adolescentes em Paraipaba; ENTENDA



De acordo com a Prefeitura de Tamboril, Pedro Calisto conduzia sozinho uma caminhonete Hilux preta em direção a Crateús quando houve uma colisão frontal com um caminhão que transportava peixes e seguia no sentido oposto.

O condutor do caminhão ficou preso às ferragens, mas foi retirado com vida por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e encaminhado a um hospital da região. Outros dois ocupantes saíram ilesos.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Crateús.

Segundo nota dos Bombeiros, o procedimento exigiu uso de ferramentas hidráulicas, como tesoura, expansor e alargador, devido a forte deformação dos veículos.

A ação durou cerca de quatro horas e contou com apoio também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quem foi Pedro Calisto da Silva

Pedro Calisto da Silva foi prefeito de Tamboril entre 2017 e 2020, sendo filiado ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Também exerceu três mandatos como vereador e presidiu a Câmara Municipal em duas ocasiões.

Atual prefeito da Cidade, Luiz Marcelo Mota Leite (PSB) decretou luto oficial de três dias. "Sua partida é uma grande perda para todos nós", escreveu em nota de pesar nas redes sociais.

Sindicato dos Servidores Municipais de Tamboril (SSMT) também lamentou óbito, destacando diálogo e contribuição para a categoria.

Família alerta para golpes

O POVO apurou que golpistas tentaram aplicar golpes em familiares da vítima utilizando imagem da viúva pedindo ajuda para despesas fúnebres. Sob nome de luto, o número 85 99641-9724 se apresentava como Zelia Rodrigues, esposa do ex-prefeito.

"Caso alguém pedisse Pix em nome dela, era fraude. Mas não é no número dela", informou Lucas Vasconcelos, 34, casado com sobrinha de Pedro.



Parentes alertam para que população não confie nessas mensagens.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Crateús. (88) 3692-3308/3504

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

