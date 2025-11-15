Papai Noel dos Correios quer presentear mais de 5 mil crianças neste ano

Foto: Samuel Setubal ￼PRESENTES devem ser entregues até dia 12 de dezembro

O Papai Noel existe e ele pode ser qualquer pessoa disposta a adotar algumas das mais de três mil cartas que já foram enviadas aos Correios, e são escritas por crianças cearenses para o bom velhinho. O intuito do projeto da empresa é que 5.300 cartinhas sejam adotadas neste ano.

A Campanha Papai Noel dos Correios no Ceará iniciou na terça-feira, 11, e possibilita que padrinhos e madrinhas leiam as cartas, adotem os pedidos e entreguem os presentes nas agências até o dia 12 de dezembro deste ano.

No panorama nacional, até o momento, o projeto já recebeu mais de 130 mil cartas para adoção, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog do Noel.

Nesse sentido, o superintendente estadual dos Correios no Ceará, Kleber Andrade, de 50 anos, afirma que “toda população do estado pode ser um Papai Noel”.

“Já somos Papai Noel para nossos filhos e filhas, podemos presentear nossos filhos, mas há muitos pais e mães que têm o mesmo desejo e a campanha do papai Noel dos Correios é o único caminho para fazer seu filho feliz”, acrescenta Kleber.

As cartas são escritas por crianças de até 10 anos matriculadas em escolas públicas das redes estadual e municipal (até o 5° ano) de Fortaleza ou atendidas por instituições como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, que estão em situação de vulnerabilidade social.

Crianças com deficiências ou necessidades especiais não têm um limite de idade estabelecido para participar da campanha.

A novidade deste ano é a participação de oito escolas dos povos originários do Ceará, que somam 525 alunos. Também são esperadas cartinhas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade.

Após os padrinho e madrinhas adotarem os pedidos, os Correios farão a logística das remessas dos presentes até os pequenos. Por isso, os presentes devem ser identificados com as informações da cartinha.

O superintendente dos Correios detalha a história e o funcionamento da Campanha Papai Noel dos Correios, que surgiu há 36 anos por iniciativa de um carteiro.

À época, o funcionário — o nome é desconhecido — recolhia muitas cartinhas destinadas ao Papai Noel, que não eram endereçadas a alguém específico. A partir disso, ele decidiu mobilizar os colaboradores da empresa para a criar a campanha solidária natalina.

“Já são mais de sete milhões de presentes entregues nesses 36 anos. Veja a quantidade de sorrisos que nós entregamos, porque na cada vez que se entrega um presente, se arranca um sorriso da criança e da família. Muitas vezes aquela criança espera o ano inteiro para ganhar um presente”, explica Kleber. “Eu costumo falar que a gente não entrega presente, entrega sonhos”.

Entrega de sonhos

A dona de casa Marcela Lima, de 44 anos, entregou uma carta nos Correios a pedido de seu filho de 10 anos, que anualmente insiste para ela enviar o papel escrito ao Papai Noel com o pedido dele — um computador.

“Ele viu a reportagem no jornal e pediu para colocar aqui nos Correios. Todo ano ele vê essa reportagem, e eu sempre não dava muito crédito. O desejo dele é ganhar esse presente. Ele vê que nós não temos condição de dar, mas nós cremos que ele vai receber, não sei quando nem de que forma”, diz Marcela.

Com lágrimas nos olhos, Marcela explica que o filho tem uma fé inabalável ao pedir um computador ao Papai Noel, e ela, apesar de considerar o presente impossível para a família, acredita que a entrega da carta o incentiva a acreditar nos sonhos do garoto.

“É um incentivo que a gente dá às crianças para elas confiarem e acreditarem que podem realizar o sonho delas. No tempo que chegar, o sonho pode se realizar na vida deles”, fala a mãe, comovida.

A auxiliar administrativa, Hanna Lino, de 25 anos, adotou a carta de uma menina que pedia a boneca Barbie Sereia: “Me comove muito ver a pureza das crianças nessas cartas, porque tem coisas tão simples, por exemplo, vimos crianças pedindo roupa e sapato. Ela poderia escolher qualquer brinquedo do mundo e ela pensou numa necessidade”, diz Hanna, emocionada.

Yandra Teixeira, de 32 anos, assistente administrativa, adotou três cartas. Sua principal razão para participar da campanha é a convicção de que as crianças são o futuro e precisam de carinho e acolhimento, especialmente em um contexto social de vulnerabilidade.

“Precisamos olhar mais para as crianças e entender que elas são o futuro. Acho que eu estou fazendo o mínimo e acredito que se todo mundo fizesse isso, o mundo seria bem melhor”, completa Yandra.

Onde as cartas podem ser adotadas?

As cartinhas estarão disponíveis no Blog Noel e em 18 unidades de atendimento da empresa em Fortaleza - a exemplo das agências Central, Parangaba, Aldeota e Iguatemi.

Para acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, as madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, estão disponíveis no site.

Os padrinhos e madrinhas também poderão ler as cartas em unidades dos Correios nos seguintes municípios: